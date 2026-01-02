Hallan muerto a anciano ex entrenador deportivo desaparecido en navidad en NJ

Stephen Iannotti, ex profesor de matemáticas y entrenador de fútbol juvenil en Nueva Jersey de 72 años, fue hallado muerto el miércoles tras desaparecer en navidad.

Iannotti, residente de Logan Township, fue encontrado sin vida después de que las autoridades localizaran su vehículo en el sur de Nueva Jersey, informó el Departamento de Gestión de Emergencias del condado Gloucester. No se reveló la causa de su muerte, acotó Daily News.

“Con profunda tristeza, informamos que el Sr. Iannotti ha sido localizado y, lamentablemente, ha fallecido”, escribió el departamento en Facebook. el 31 de diciembre. “Por respeto a la privacidad del entrenador Iannotti y la de su familia, ésta será la única actualización sobre este lamentable caso y no haremos más comentarios”.

La familia de Iannotti denunció su desaparición el 28 de diciembre, y los investigadores pronto descubrieron que había sido visto por una cámara de seguridad saliendo de su casa, a unas 15 millas (24 kilómetros) al suroeste de Filadelfia, alrededor de las 12:45 a. m. del jueves 26. El auto Jeep Wrangler negro de 1997 que conducía Iannotti fue captado en una intersección de Logan Township unos ocho minutos después, pero no se le volvió a ver, según la policía.

Iannotti dejó su teléfono celular en casa y no se registraron cargos con su tarjeta de crédito. Las autoridades indicaron que el caso no cumplía con los criterios para una Alerta Plateada, que se utiliza con frecuencia cuando personas mayores se extravían. Un video de la cadena local afiliada a NBC News mostró el Jeep de Iannotti siendo remolcado en un camino de tierra el miércoles 31 después de ser localizado por los investigadores. Iannotti fue profesor de matemáticas y entrenador de fútbol en el Distrito Escolar Regional de Kingsway, destacó NJ.com.

