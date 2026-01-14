Jordan Addison, estrella de Minnesota Vikings, arrestado en Florida por supuesto allanamiento

El pasado lunes fue arrestado en Tampa, Florida, la estrella de Minnesota Vikings, Jordan Addison. Al receptor se le detuvo en horas de la mañana y se le acusa de supuesto allanamiento de morada.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, Addison fue arrestado en 5223 Orient Road, en Tampa, la dirección del Seminole Hard Rock Hotel & Casino.

More details on the trespassing arrest of Jordan Addison earlier this week.

Cops were called to the Noodle Bar inside the Hard Rock Casino in Tampa, FL, at 3:42 AM early Monday morning.

HRC wanted the 23-year-old Vikings WR removed — why is still unclear.

As police attempted to… pic.twitter.com/v1ZGfJhnAf — michael j. babcock (@mikejbabcock) January 14, 2026

Addison fue arrestado a las 3:46 de la madrugada y a las 7:33 de la mañana entró en prisión bajo el cargo de allanamiento de morada de una estructura o medio de transporte ocupado.

Se trata de un delito menor de primer grado. El receptor pudo salir en libertad gracias al pago de una fianza de $500 dólares y fue liberado el lunes por la tarde a las 2:40.

Aunque la detención ocurrió el pasado lunes por la mañana, se hizo público 24 horas después antes de que el gerente general de los Vikings, Kwesi Adofo-Mensah, y el entrenador Kevin O’Connell, dieran sus conferencias de prensa anuales de fin de temporada.

Ninguno profundizó en la noticia y se limitaron a confirmar que tenían conocimiento de la noticia. No obstante, los representantes de Addison en Younger & Associates hicieron comentarios sobre el incidente.

“En nombre de Jordan, su equipo legal ya ha iniciado la investigación, identificado a los testigos, y estamos revisando la viabilidad de una reclamación por arresto falso”, dijo la agencia de Addison en X.

“Él espera con ansias el proceso legal y tras la investigación completa, estamos seguros de que el Sr. Addison será exonerado”, añadieron.

On Jordan’s behalf, his legal team has already initiated the investigation, identified witnesses, and we are reviewing the viability of a claim for false arrest. He looks forward to the legal process and upon full investigation, we are confident Mr. Addison will be exonerated. — Younger & Associates/QB Limited/Tim Younger (@YoungerAssoc) January 13, 2026

Jordan Addison y sus problemas legales

Addison, quien acumuló 610 yardas por recepción en 14 juegos esta temporada, ha enfrentado problemas legales en el pasado. En julio de 2023, tuvo que ir a corte por manejar a exceso de velocidad de 140 MPH en una autopista de Minnesota.

En ese momento, se declaró culpable de un delito menor por exceso de velocidad, con un cargo de conducción imprudente desestimado. Pagó $686 dólares en multas.

En 2024 fue arrestado por supuestamente conducir bajo los efectos del alcohol después de que la policía lo encontrara dormido al volante de un automóvil en una autopista cerca del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles.

Addison se declaró inocente ante una corte en California. Logró salir en libertad condicional por 12 meses, pero tuvo que pagar una multa de $390 dólares, completar clases en línea y aceptar una sanción de tres partidos.



