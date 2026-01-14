La Academia anuncia que hay 201 películas con posibilidades de ser nominadas a Mejor Película

El próximo 22 de enero se anunciará la lista oficial de nominados para la 98ª edición de los Oscar. El inicio de la temporada de premios y algunos detalles difundidos por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas dan espacio a que se pueda prevenir cuáles son las películas que serán parte de esa lista.

Poco después de que se entregaran los Critics Choice Awards, la Academia anunció que hay 317 largometrajes elegibles para esta edición de los Oscar en todas sus categorías. De ese número, solo 201 producciones serán consideradas en la categoría Mejor Película.

El anuncio llamó la atención porque las cifras representan una disminución respecto a la edición del año pasado, en la que fueron consideradas 323 películas en total y 207 compitiendo por Mejor Película.

Las 317 películas que están siendo consideras son las que cumplen con al menos dos de los cuatro estándares de inclusión de la Academia, además de completar con una exhibición en salas en al menos 10 de los 50 principales mercados de Estados Unidos.

Esos cuatro estándares incluyen: representación en pantalla, liderazgo creativo, acceso a la industria y desarrollo de audiencias. Para ser consideradas, las producciones también deben presentar un formulario confidencial de Estándares de Representación e Inclusión de la Academia (RAISE, por sus siglas en inglés).

Por otro lado, los países elegidos para la categoría Mejor Película Internacional son Argentina, Brasil, Francia, Alemania, India, Irak, Japón, Noruega, Palestina, Corea del Sur, España, Suiza, Taiwán, Túnez y Jordania.

Las votaciones finales para elegir a los nominados comenzaron este lunes 12 de enero y terminarán el 16 de enero. Hay que recordar que en cada edición se reconoce lo mejor del cine a través de 24 categorías, en cada una hay un total de cinco nominadas, excepto en la categoría Mejor Película, en la que habrá 10 competidoras.

La ceremonia oficial de premiación está programada para el 15 de marzo y todas las estrellas se reunirán en el Dolby Theatre. La transmisión en vivo será a través de ABC.

Sigue leyendo:

• ¿De qué trata ‘Hamnet’?, la película que se llevó varios premios en los Golden Globes

• Golden Globes 2026: Todos los ganadores de la ceremonia

• Mark Ruffalo y Wanda Sykes protestan contra ICE en los Golden Globes