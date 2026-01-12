¿De qué trata ‘Hamnet’?, la película que se llevó varios premios en los Golden Globes

Durante años, los Golden Globes han servido como antesala de los premios Oscar. Los nominados siempre coinciden y los ganadores también han sido los mismos en algunas ocasiones. Ahora, con la entrega de premios de los Golden Globes 2026, se puede comprobar que la película histórica ‘Hamnet’ será una de las principales competidoras.

‘Hamnet’ ganó el Golden Globe en Mejor Película Drama, una categoría en la que competía contra ‘Frankenstein’, ‘It Was Just an Accident’, ‘The Secret Agent’, ‘Sentimental Value’ y ‘Sinners’. Durante la entrega de premios hubo varias sorpresas, pues en algunas categorías no ganaron los favoritos.

El triunfo de ‘Hamnet’ sobre ‘Frankenstein’ sitúa a la película como la principal competidora contra ‘One Battle After Another’, dirigida por Paul Thomas Anderson, que fue la favorita para la temporada de premios desde su estreno hace varios meses. Esta película también tuvo protagonismo en la noche, pues Anderson recibió el premio como Mejor Película Musical o Comedia y en la categoría Mejor Guion.

La directa de ‘Hamnet’ es Chloé Zhao, conocida por ser ganadora del Oscar con ‘Nomadland’. La historia está basada en la novela homónima de Maggie O’Farrell, y el guion de la adaptación para cine fue hecha entre la autora y la directora.

Jessie Buckley protagoniza la película. Crédito: Chris Pizzello | AP

¿De qué trata ‘Hamnet’ y quiénes son sus protagonistas?

Además de ganar en la categoría Mejor Película Drama, ‘Hamnet’ también resaltó en la noche por haber ganado en la categoría Mejor Actriz Película Drama. El premio fue específicamente para Jessie Buckley, quien interpreta a Agnes en la historia.

Buckley protagoniza la película junto con Paul Mescal. Él interpreta a William Shakespeare y ella a su esposa. La historia se centra más en su historia y su lucha para superar la pérdida de su hijo Hamnet a causa de la peste. También explica cómo esta tragedia personal sirvió de inspiración para la creación ‘Hamlet’, una de las obras más famosas de Shakespeare.

