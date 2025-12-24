Maluma confesó que sufrió depresión tras el nacimiento de su hija

El cantante colombiano Maluma confesó que padeció depresión durante los primeros meses posteriores al nacimiento de su hija Paris, fruto de su relación con Susana Gómez.

La estrella del reguetón hizo esta fuerte revelación en su podcast Las Cosas Como Son, en el que aborda temas de salud mental, algo en lo que Juan Londoño tiene especial interés ya que ha confesado que ha sufrido depresión y ansiedad en el pasado.

El reguetonero invitó a su tía Yudy al podcast y durante la charla confesó que tras el nacimiento de su hija vivió un momento muy difícil relacionado con su salud mental. “Fue en diciembre y enero, fue algo muy chimba, que por ejemplo, yo no sentí una tristeza extrema”, comenzó diciendo el artista.

El interprete de ‘Hawai’ aseguró que en ese momento sintió una “angustia y preocupación”.

“Era angustia, preocupación y miedo a la muerte. Y acaba de nacer Paris y toda la vuelta de revolcó, el posparto todo lo viví yo”, contó.

Maluma aseguró que la madre de su hija, Susana, estuvo plena durante todo el posparto. Algo que no le ocurrió al cantante, quien aseguró que sentía una angustia en cada momento.

“Susi, plena, como si nada, como toda una princesa. Yo le pregunté: ‘¿Usted no siente nada? ¿Usted no está sintiendo como angustia, como un huequito en el estómago?’, y nada”, comentó.

En febrero de este año Maluma se sinceró sobre los problemas de salud mental que le obligaron a poner una pausa, incluso cuando su carrera estaba un un elevado nivel de éxito.

“Yo pasé por ataques de pánico, mucha ansiedad, mucho miedo a la muerte. Lo que pasa, es que lo que yo siempre he dicho, es que yo viví como 15 años como en una burbuja de dopamina, donde yo nunca dejé sentir a mi cuerpo, como que la tristeza nunca había sido una opción para mí, porque yo era una persona muy alegre, muy hiperactiva”, contó.

El artista reflexionó sobre el origen de estos problemas y aseguró que está relacionado con su familia. “Mis papás se separaron desde que yo era muy cachorro y lo que hemos vivido nosotros con nuestros antepasados, ha sido una vuelta muy cabrona. Nuestros ancestros han sido un espejo de muchas cosas bonitas, pero también de muchas cosas que no quiere ser”.

