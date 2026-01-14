Podcast de City Limits y El Diario destaca entre los 40 mejores sobre inmigración de MillionPodcasts en EE.UU.

El podcast ‘El Diario Sin Límites’, una coproducción de City Limits y El Diario, destacó en tres listas sobre podcast de inmigración, realizada por MillionPodcasts.

La producción bajo la conducción de los periodistas Daniel Parra, de City Limits, y Jesús García, de El Diario, logró la posición 14 de “Best 40 Podcasts on Immigration in the US” (Los 40 mejores podcasts sobre inmigración en EE. UU.).

“En un momento de miedo e incertidumbre para muchas familias latinas, ‘El Diario sin Límites’ ofrece claridad, contexto y compasión, amplificando las realidades de la inmigración, las redadas de ICE y las deportaciones que exigen atención nacional”, expresó Rafael Cores, SVP, Hispanic Content of My Code, casa editorial de El Diario.

También se colocó en la posición 11 en dos listas adicionales sobre inmigración, realizada por MillionPodcasts, que ha registrado 2.8 millones de producciones de audio.

“¡City Limits felicita a Daniel y Jesús por este reconocimiento! Es muy merecido, y estamos orgullosos de su trabajo en el podcast y de las importantes conversaciones que facilitan cada semana”, dijo Jeanmarie Evelly, directora ejecutiva de City Limits.

La iniciativa MillionPodcasts busca ayudar a profesionales de relaciones públicas, marketing y comunicación a conectar con los podcasters más destacados en distintos rubros.

‘El Diario Sin Límites’ comenzó su producción y distribución en 2020, durante la elección general presidencial, abordando el voto latino y las campañas electorales desde esa perspectiva, incluidos temas económicos, educativos y de inmigración.

Una vez pasada la elección, Daniel y Jesús decidieron continuar con el proyecto que los llevó a abordar temas más sobre asuntos migratorios, pero sin dejar de lado otras problemáticas de la población latina, como el racismo, la educación, la vivienda, la salud, los encuentros con agentes migratorios y las políticas de inmigración.

En 241 episodios publicados hasta ahora, la producción ha convocado a académicos, líderes comunitarios, de organizaciones civiles y periodistas de medios en inglés y en español.

El reciente episodio de este podcast aborda cómo Minnesota se convirtió en el centro de operativos contra inmigrantes indocumentados de la agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Escucha el podcast en Spotify o dale clic al siguiente enlace.

