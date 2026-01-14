Por qué el pollo de Costco podría ser un riesgo para la salud de los clientes

El famoso pollo rostizado de Costco es uno de los productos más vendidos en Estados Unidos, pero detrás de su bajo precio y su popularidad masiva existen factores de producción y consumo que podrían representar riesgos para la salud de los clientes.

Durante años, el pollo de $4.99 de Costco se ha convertido en un símbolo de ahorro para millones de familias.

Sin embargo, expertos en nutrición y seguridad alimentaria han señalado que el modelo de producción masiva y ciertos componentes del producto pueden generar efectos negativos a largo plazo en el organismo si se consume con frecuencia.

Producción intensiva y condiciones del ave

Costco produce gran parte de su propio pollo a través de su planta procesadora en Nebraska, con una producción de más de 2 millones de aves por semana.

Estas aves son criadas bajo sistemas industriales de alta densidad, lo que acelera su crecimiento en aproximadamente 6 semanas, cuando un pollo criado de forma tradicional tarda hasta 12 semanas en desarrollarse completamente.

Este crecimiento acelerado puede afectar la calidad nutricional de la carne y aumentar la presencia de grasas saturadas, según estudios del sector avícola.

Exceso de sodio y aditivos

Una de las principales preocupaciones es el contenido de sodio. De acuerdo con información nutricional publicada por Costco, una porción de su pollo rostizado contiene alrededor de 460 miligramos de sodio, lo que representa casi 20% del consumo diario recomendado en solo una ración.

Además del sodio, el producto incluye fosfatos y conservadores diseñados para mantener la jugosidad y apariencia del pollo por más tiempo en exhibición.

El consumo constante de estos aditivos se ha relacionado con problemas cardiovasculares y retención de líquidos, de acuerdo con asociaciones médicas de nutrición.

Riesgos bacterianos

Organismos de control sanitario han advertido que el pollo cocido y mantenido a temperatura inadecuada puede convertirse en un caldo de cultivo para bacterias como Salmonella y Listeria, especialmente cuando el producto permanece varias horas bajo lámparas térmicas en tiendas con alto volumen de clientes.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) recomienda que el pollo cocido no se mantenga a temperatura ambiente por más de 2 horas, y menos aún en ambientes con alta rotación de personas.

Precio bajo, costo oculto

Costco reconoce que vende el pollo por debajo de su costo real de producción, utilizando el producto como un gancho comercial.

Analistas del sector estiman que la empresa pierde aproximadamente $30 a $40 millones de dólares al año en la venta de estos pollos para atraer clientes y aumentar el consumo de otros productos dentro de la tienda.

Aunque la estrategia es efectiva para el negocio, el bajo precio impulsa un consumo excesivo de un alimento que, ingerido de manera constante, puede contribuir a problemas de presión arterial, colesterol y salud metabólica.

Consumo responsable

Nutriólogos recomiendan limitar el consumo de pollo rostizado industrial a ocasiones esporádicas y priorizar alternativas con menor sodio y menos aditivos.

También aconsejan retirar la piel, donde se concentra la mayor parte de la grasa y el sodio, y acompañarlo de alimentos frescos para equilibrar la dieta.

Sigue leyendo:

– Costco puede cambiar tus electrónicos viejos por víveres de la tienda

– Cuánto deberías gastar en Costco para que valga la pena comprar su membresía

– La razón por la que las bebidas junto a la caja cuestan más