Rosalía huyó aterrada de una cucaracha en plena entrevista en Brasil

La cantante española Rosalía se volvió viral en redes sociales debido a un divertido momento que protagonizó en una entrevista cuando escapó aterrada de una cucaracha que apareció en el set.

Rosalía se encuentra en medio de una extensa gira promocional de su último álbum ‘Lux’, una producción aplaudida por la crítica. En este álbum Rosalía incorpora sonidos de orquesta junto con su prodigiosa voz, explorando sonidos y mezclas que en armonía con las letras de las canciones exploran la espiritualidad y existencialismo.

La artista ha demostrado que, después de su imponente voz, su espontaneidad es su principal atributo. En una reciente entrevista para el programa televisivo Fantástico Show da Vida, a los pies del icónico Cristo Redentor, la artista salió huyendo de una cucaracha lo que provocó muchas risas entre los miembros de la producción y los usuarios en redes sociales.

La catalana conversaba animadamente con la periodista Ana Carolina Raimundi cuando de repente una cucaracha voladora apareció en la entrevista. Al ver al insecto Rosalía no pudo ocultar el temor que siente por los insectos y se paró de la silla para huir del animal que volaba por todo el set. “¿Qué? No, ¡es un bicho!”, dijo la artista al percatarse del insecto y salir corriendo. Tanto la periodista como los miembros de la producción se rieron fuertemente de la reacción natural de Rosalía.

Luego del aterrador momento, Rosalía regresó a la entrevista, no sin antes disculparse por su reacción. “Perdón, le tengo mucho miedo a los bichos. Perdón”, se disculpó. A pesar de que le tiene mucho miedo a los insectos, la artista pidió a la producción que no matara al animal. “Solo aléjalo, no lo lastimes”, pidió cuando un miembro del equipo intervino para sacar al animal.

El video ha recorrido las redes sociales causando risas entre los internautas, muchos de los cuales entendieron totalmente la reacción de Rosalía al ver una cucaracha.

La artista tiene una agenda llena tras el lanzamiento de Lux. Rosalía anunció ‘Lux Tour’, la gira del nuevo álbum de la artista que comenzará en marzo de 2026 y recorrerá varias ciudades de Europa, Estados Unidos y Latinoamérica.

Sigue leyendo:

Rosalía hace una íntima confesión: “Estoy en una época de celibato”

Rosalía rompió récord en Spotify con el lanzamiento de ‘Lux’

Rosalía canta en alemán y con voz de soprano en su nuevo tema ‘Berghain’