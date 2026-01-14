Tormenta invernal impacta a 25 estados de EE.UU. con fuertes nevadas y alertas por viajes peligrosos

Una extensa tormenta invernal comenzó a impactar desde este martes a 25 estados del centro y este de Estados Unidos, provocando fuertes nevadas, lluvias intensas y condiciones peligrosas para el tránsito, de acuerdo con reportes oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

El fenómeno se mantendrá activo hasta el jueves 15 de enero, con especial severidad en regiones cercanas a los Grandes Lagos, el valle de Tennessee y zonas montañosas de los Apalaches.

Según las previsiones del NWS, el sistema invernal está asociado a un frente frío de rápido desplazamiento que avanza hacia el sur y el este del país. Este frente impulsa lluvias en sectores de la costa atlántica, mientras genera nevadas significativas en áreas del medio oeste y del noreste, donde las temperaturas favorecen la acumulación de nieve.

Las autoridades meteorológicas advierten que en algunos puntos de Indiana y Michigan podrían registrarse acumulaciones de hasta 12 pulgadas (30 centímetros) de nieve, especialmente en zonas donde el efecto lago intensifica las precipitaciones.

Zonas más afectadas por la tormenta invernal

Las áreas con mayor impacto incluyen la costa sur del lago Michigan, el norte de Indiana, el sur de Michigan y sectores próximos a los lagos Superior, Erie y Ontario. En estas regiones, el NWS ha emitido alertas y avisos de tormenta invernal vigentes entre el miércoles 14 y el jueves 15 de enero. También se esperan nevadas moderadas en el noreste del país, incluyendo ciudades como Buffalo y Cleveland, aunque en la franja costera del Atlántico la precipitación será mayormente en forma de lluvia debido a temperaturas más altas previas al ingreso del aire frío.

En el valle de Tennessee y en los Apalaches del sur, el sistema traerá una combinación de lluvia y nieve. Las precipitaciones comenzarán como lluvia, pero se transformarán en nieve a medida que el frente frío avance, especialmente en zonas elevadas de Virginia Occidental, el este de Tennessee y la frontera con Carolina del Norte.

Riesgos para el tránsito y la infraestructura

El NWS advierte que las condiciones climáticas podrían reducir drásticamente la visibilidad y complicar la circulación en carreteras clave, en particular en el corredor de la autopista interestatal I-94, una de las principales vías de conexión en la región de los Grandes Lagos. La rápida acumulación de nieve y la presencia de hielo representan un riesgo elevado para conductores, especialmente durante la noche del miércoles y la mañana del jueves.

Las autoridades estatales de transporte en Michigan e Indiana han desplegado equipos de limpieza y salado de carreteras para mitigar el impacto de la tormenta. Sin embargo, se recomienda a la población evitar desplazamientos innecesarios, verificar el estado de las rutas y considerar posibles retrasos o cierres temporales.

Evolución del sistema en los próximos días

De acuerdo con el pronóstico del NWS, las nevadas más intensas se concentrarán entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves, cuando la masa de aire frío se instale plenamente sobre la región. NOAA señala que los modelos de predicción indican un desplazamiento rápido del sistema, por lo que los episodios más severos serán breves pero intensos.

Tras el paso del frente, se espera que el sistema pierda fuerza gradualmente, aunque podrían persistir ráfagas esporádicas de nieve en el cinturón de los Grandes Lagos. A partir del jueves por la tarde, las condiciones meteorológicas comenzarán a mejorar, aunque las bajas temperaturas mantendrán el riesgo de formación de hielo en carreteras secundarias y zonas rurales.

El papel del fenómeno de “La Niña”

Este episodio invernal se desarrolla en un contexto climático marcado por la presencia de “La Niña”, un fenómeno oceánico-atmosférico que, según NOAA, incrementa la frecuencia de frentes fríos y sistemas de vientos intensos en el norte de EE.UU. Durante inviernos bajo la influencia de “La Niña”, es común observar contrastes térmicos pronunciados, con aire cálido previo a la llegada de frentes fríos y descensos abruptos de temperatura posteriores.

Los expertos señalan que este patrón explica por qué en la costa este predominan las lluvias, mientras que las nevadas se concentran en zonas interiores, montañosas o cercanas a los lagos. En las últimas semanas, varias ciudades del medio oeste y el noreste han registrado acumulaciones de nieve superiores al promedio estacional, un comportamiento consistente con este tipo de inviernos.

Impacto en la población y servicios

El paso de la tormenta ha llevado a la suspensión temporal de actividades escolares y a ajustes en el transporte público en varias zonas afectadas. Aeropuertos como los de Detroit y Cleveland anticipan retrasos y cancelaciones de vuelos, especialmente durante el periodo de mayor intensidad del fenómeno.

Las compañías de energía han reforzado sus equipos de respuesta de emergencia ante la posibilidad de cortes eléctricos, provocados por la acumulación de nieve pesada en cables y árboles. El NWS recomienda a la población contar con un kit de emergencia, mantenerse informada a través de los pronósticos locales y limitar los desplazamientos durante las horas de mayor impacto.

Aunque se prevé una mejora progresiva después del jueves, las autoridades advierten que el riesgo no desaparecerá de inmediato. Las bajas temperaturas persistentes podrían prolongar las condiciones peligrosas en carreteras y aceras, por lo que los equipos de emergencia continuarán operando hasta restablecer la normalidad en las zonas más afectadas.

