Belinda anuncia que se mudará temporalmente a España

La cantante y actriz Belinda ya se ha subido en un avión con rumbo a España, país en el que vivirá temporalmente por proyectos profesionales. A través de su cuenta de Instagram hizo oficial la mudanza.

En la publicación muestra su bolso al lado de la ventana del avión y escribe: “Adiós México… Me da melancolía cambiar de país por un tiempo, pero a la vez emoción de vivir esta nueva aventura en España”.

Aunque ya se ha hablado sobre el proyecto durante meses, en la misma publicación confirma que su viaje se debe al rodaje de ‘Carlota’, una nueva serie que protagonizará. “‘Carlota es un gran proyecto para mí”, afirma.

Belinda está emocionada por este proyecto profesional. Crédito: Cortesía

¿Por qué Belinda se muda a España?

Como la misma Belinda compartió en redes sociales, esta mudanza temporal a España tiene que ver con la serie histórica ‘Carlota’, la cual protagonizará. Según otros medios de comunicación, este es el proyecto más ambicioso que Sony Pictures Television está preparando para el mercado latino.

Esta será una serie de 10 episodios en la que se explorarán los aspectos más importantes de la vida de Carlota de Habsburgo, la última emperatriz de México. Se dice que en la serie se contará cómo llegó a México, su lucha por sostener el Segundo Imperio Mexicano y su faceta como mujer visionaria y adelantada a su tiempo.

Belinda interpretará a Carlota, y compartirá protagonismo con Jaime Lorente, quien interpretará a Maximiliano de Habsburgo; Miguel Ángel Silvestre en el papel de Alfred Van Der Smissen; y Mabel Cadena como Josefa, una confidente de Carlota.

La dirección de ‘Carlota’ estará a cargo de Alejandro Bazzano, conocido por haber dirigido La Casa de Papel’, y por Ana Lorena Pérez Ríos.

El rodaje acaba de comenzar este mes de enero, y por los momentos no se ha revelado cuál será su fecha de estreno y a través de cuál plataforma streaming estará disponible.

