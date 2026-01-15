Donaciones para agente de ICE detenidas por GoFundMe en medio de investigación por tiroteo en Minneapolis

La plataforma GoFundMe mantiene retenidos cerca de $750,000 dólares recaudados para la defensa del agente de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) Jonathan Ross, quien disparó y mató a Renee Nicole Good, de 37 años, el pasado 7 de enero en Minneapolis, Minnesota.

De acuerdo a Forbes, la empresa confirmó que el dinero no será entregado mientras se desarrolla una investigación interna para determinar si la campaña viola sus políticas.

La recaudación fue iniciada el 9 de enero por Clyde Emmons, un residente del condado de Bay, en Michigan, quien estableció como meta inicial $550,000, cifra que posteriormente elevó a $800,000. En la descripción de la campaña, Emmons afirmó haber creado el fondo tras lo que calificó como una cobertura mediática “engañosa” y sostuvo que las acciones del agente Ross fueron “1000% por ciento justificadas”.

GoFundMe explicó que sus Términos de Servicio prohíben las campañas destinadas a financiar la defensa legal de personas acusadas formalmente de delitos violentos, motivo por el cual el caso fue enviado al equipo de Confianza y Seguridad de la plataforma.

“Cualquier campaña que infrinja esta política será eliminada”, reconoció la empresa en un correo electrónico enviado a este medio.

Fondos retenidos y donaciones protegidas

Mientras dura la revisión, la página de la campaña muestra el mensaje de “donación protegida”, lo que significa que los aportantes tienen garantizado un reembolso completo en caso de que la recaudación sea cancelada. GoFundMe aseguró que todos los fondos permanecerán seguros en sus procesadores de pago hasta que se tome una decisión definitiva.

La empresa también confirmó que su equipo está revisando todas las campañas relacionadas con el tiroteo en Minneapolis, incluidas las creadas en apoyo a la familia de Good.

De igual modo, la campaña a favor de Ross ha generado una fuerte polémica debido al respaldo público que ha recibido por parte del gobierno del presidente Donald Trump. Altos funcionarios, entre ellos el vicepresidente J.D. Vance y la secretaria de Seguridad Nacional Kristi Noem, han defendido las acciones del agente, afirmando que actuó en legítima defensa.

Entre los donantes más destacados figura el empresario multimillonario Bill Ackman, quien aportó $10,000, la donación individual más alta registrada. En una publicación en la red social X, Ackman explicó que su contribución se basó en el principio legal de que “toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario” y describió el caso como una tragedia.

I have been widely reviled (and worse) by many on social and mainstream media for giving $10,000 to a @gofundme for Jonathan Ross, the officer who tragically killed Renee Good. [I had also attempted to support the gofundme for Renee Good’s family, but it was already closed as it… — Bill Ackman (@BillAckman) January 13, 2026

Ackman añadió que intentó donar la misma cantidad a la campaña creada en apoyo a Good, pero esta ya se encontraba cerrada tras superar los $1.5 millones recaudados para su familia.

Obstáculos legales para recibir el dinero

Incluso si GoFundMe libera los fondos, no está claro que Ross pueda aceptarlos legalmente. De acuerdo con la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos, los empleados federales tienen prohibido recibir pagos adicionales o compensaciones relacionadas con el desempeño de sus funciones oficiales.

Las normas solo permiten aceptar regalos cuando existe una relación personal o familiar clara con el donante, y no cuando el obsequio está vinculado al cargo público que ocupa el funcionario, lo que podría impedir que el agente reciba el dinero.

Sigue leyendo:

* Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota si persisten protestas contra ICE

* Jueza federal rechaza restringir por el momento las redadas de ICE en Minnesota

* ¿Cómo ICE convirtió Minnesota en un estado clave para Trump contra inmigrantes? (podcast)