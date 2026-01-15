Exalcalde Adams presenta una criptomoneda que, según él, combatirá el antisemitismo

El exalcalde de Nueva York, Eric Adams, reapareció públicamente este lunes en Times Square para anunciar el lanzamiento de una nueva criptomoneda llamada “NYCToken”, un proyecto que, según explicó, busca generar recursos para combatir el antisemitismo y promover el uso de la tecnología blockchain en la gestión urbana.

“Uno de nuestros objetivos con esta moneda de la ciudad de Nueva York es utilizar los ingresos generados para combatir el antiamericanismo y el antisemitismo, y enseñar a nuestros hijos a adoptar la tecnología blockchain para gestionar las ciudades correctamente”, afirmó durante el anuncio, rodeado por un pequeño grupo de periodistas.

La presentación marcó la primera aparición pública de Adams desde que dejó el cargo hace menos de dos semanas.

El exalcalde aseguró que la iniciativa tiene un componente educativo y social, además de una ambición tecnológica ligada al funcionamiento de las ciudades, según el New York Post.

Adams aseguró que es uno de los tres creadores del NYCToken y afirmó que los otros responsables figuran en el sitio web oficial de la criptomoneda.

Sin embargo, al momento del anuncio, la página aparecía prácticamente vacía, con solo dos lemas y un enlace a la cuenta del token en la red social X.

Los detalles del proyecto

Aunque el exalcalde evitó ofrecer detalles técnicos o financieros precisos, sí delineó el esquema general del proyecto.

Explicó que las ganancias del NYCToken se canalizarán hacia una organización sin fines de lucro, que aún no ha sido identificada públicamente, la cual se encargará de financiar a grupos dedicados a combatir el antisemitismo.

El exalcalde añadió que universidades y colegios históricamente negros formarán parte del plan, aunque tampoco precisó de qué manera se integrarán.

Según dijo, su interés es llevar el proyecto a los campus universitarios y fomentar entre los jóvenes una mayor valoración del país y de las nuevas tecnologías.

Ante posibles cuestionamientos sobre la transparencia del proyecto, Adams afirmó que no recibirá salario, al menos en una primera etapa. “No estoy cobrando salario por el momento”, dijo, y añadió que cualquier cambio en ese aspecto sería informado públicamente.

El actual alcalde, Zohran Mamdani, fue consultado sobre si invertiría en el token de su antecesor, a lo que respondió con una sola palabra y una sonrisa, según el Post: “No”.

