“Vas a ver el Brooklyn que llevo dentro”: Eric Adams se enfrenta a pasajera en el aeropuerto de Dallas

Un video grabado por un pasajero y difundido en redes sociales colocó nuevamente a Eric Adams, exalcalde de la ciudad de Nueva York, en el centro de la polémica.

Las imágenes muestran un fuerte intercambio verbal entre Adams y una mujer mientras descendían de un avión en el aeropuerto de Dallas, en un episodio que rápidamente se viralizó y generó reacciones dentro y fuera de Nueva York.

Según Fox 5 New York, el video, publicado inicialmente en Reddit, no muestra qué originó la discusión, pero sí captura el momento en que la pasajera, con el rostro cubierto por una mascarilla, confronta de manera directa al exalcalde. “Eric Adams, por favor, golpéame en la cara. Me encantaría que me golpearas en la cara”, se le escucha decir, mientras otros viajeros observan la escena con evidente incomodidad.

Adams le responde con tono molesto. “Vas a ver el Brooklyn que llevo dentro”, dice mientras se inclina hacia la mujer, en una referencia a su origen en Brownsville, Brooklyn. En un momento del video, la pasajera parece empujarlo para poder avanzar por el puente de desembarque.

No se ha informado oficialmente qué provocó el altercado ni por qué Adams se encontraba en Texas. Tampoco está claro si personal del aeropuerto o autoridades intervinieron tras el intercambio, y hasta ahora no se han presentado cargos relacionados con el incidente.

Reacciones en redes y defensa del exalcalde

La difusión del video desató una ola de comentarios en redes sociales, particularmente en Reddit y X, donde miles de usuarios analizaron tanto el lenguaje como la actitud de Adams durante el enfrentamiento. Algunos criticaron la reacción del exalcalde, mientras otros señalaron que fue provocado deliberadamente por la pasajera.

El propio Adams reaccionó al episodio al repostear en X un artículo periodístico del New York Post que hacía referencia a su comentario sobre “el Brooklyn” que llevaba dentro. Acompañó el enlace con una sola palabra: “Exactamente”, un gesto que fue interpretado por muchos como una reafirmación de su postura durante el altercado.

Su portavoz, Todd Shapiro, salió en su defensa y aseguró que Adams es ahora “un ciudadano privado” y que fue “acosado” por la pasajera. La declaración buscó minimizar el incidente y subrayar que el exalcalde ya no ocupa un cargo público.

El episodio se produce en una semana particularmente complicada para Adams, quien ha permanecido bajo escrutinio desde que dejó la alcaldía de Nueva York. El lunes, apenas un día antes de que el video se volviera viral, el exmandatario reapareció en Manhattan para anunciar lo que describió como su siguiente proyecto profesional.

Durante ese acto, Adams presentó una iniciativa que busca combatir el antisemitismo mediante el uso de criptomonedas, centrada en el lanzamiento del llamado NYC Token. El anuncio generó atención inmediata tanto en círculos políticos como en la comunidad cripto.

De acuerdo con información publicada por Bloomberg, el valor del NYC Token se disparó rápidamente tras su lanzamiento, alcanzando los 58 centavos de dólar, antes de desplomarse en cuestión de horas a menos de 10 centavos. La caída abrupta despertó fuertes críticas entre inversionistas, algunos de los cuales compararon el episodio con un “rug pull”, una práctica asociada a proyectos que pierden valor de forma repentina tras atraer capital inicial.

Ante el aluvión de cuestionamientos, los responsables del NYC Token publicaron un comunicado en X en el que reconocieron las preocupaciones de los inversionistas. En el mensaje explicaron que fue necesario “reequilibrar la liquidez” del token debido a lo que calificaron como una demanda abrumadora, aunque no ofrecieron mayores detalles técnicos.

Adams, quien decidió abandonar la contienda por la alcaldía de Nueva York, dejó el cargo a finales del año pasado. A comienzos de este año fue reemplazado por Zohran Mamdani, un demócrata socialista de 34 años cuya llegada al gobierno municipal marcó un cambio significativo en el panorama político de la ciudad.

Mientras tanto, el video del enfrentamiento en el aeropuerto continúa circulando ampliamente y sumándose a una serie de episodios que mantienen a Adams en el foco de la atención pública, tanto en Nueva York como a nivel nacional, en una etapa marcada por controversias y cuestionamientos a su figura pública.

