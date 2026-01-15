Fallece el rapero John Forté a los 50 años

El artista estadounidense John Forté, nominado al premio Grammy y ampliamente reconocido por su trabajo junto a la emblemática banda The Fugees y el colectivo Refugee Camp All-Stars, murió a los 50 años.

La información sobre su fallecimiento se dio a conocer luego de que Forté fuera hallado sin vida la tarde del lunes 11 de enero en su residencia ubicada en Chilmark, Massachusetts.

De acuerdo con un comunicado emitido por el jefe de policía local, Sean Slavin, en el lugar no se detectaron signos de violencia ni circunstancias sospechosas, aunque hasta el momento no se ha determinado la causa del deceso. Por este motivo, las autoridades municipales trasladaron el caso a la oficina del médico forense del estado, donde se llevarán a cabo estudios adicionales para esclarecer la causa exacta de la muerte.

¿Quién fue John Forté?

Originario de Nueva York, John Forté destacó desde joven por su notable capacidad musical. A finales de la década de 1990 alcanzó reconocimiento internacional al participar en el influyente álbum de The Fugees, ganador del Grammy, “The Score”, así como en “The Carnival”, disco de Wyclef Jean que también recibió una nominación a dicho galardón.

A lo largo de su carrera, Forté se desempeñó como multiinstrumentista, rapero y productor, y desarrolló un camino propio en la música. En su etapa como solista publicó trabajos como “Poly Sci” y “I, John”, en los que contó con la participación de figuras destacadas de la música, entre ellas la cantante Carly Simon.

Su historia personal incluyó episodios difíciles, ya que en el año 2000 fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Newark bajo cargos relacionados con posesión y tráfico de drogas. En 2001 fue declarado culpable y sentenciado a una condena de 14 años por narcotráfico, pero su historia dio un giro en 2008 cuando el presidente George W. Bush conmutó su pena tras una intensa campaña de apoyo encabezada por su colega Carly Simon.

A John Forté, quien es recordado por su legado musical, le sobreviven su esposa, Lara Fuller, y sus dos hijos.

