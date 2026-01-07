Revelan la causa de muerte de Brigitte Bardot

La actriz francesa Brigitte Bardot se sometió a dos cirugías contra el cáncer antes de fallecer a causa de la enfermedad el mes pasado, según declaró su esposo a los medios franceses la víspera de su funeral, celebrado el miércoles en Saint-Tropez.

La estrella de cine y defensora de la causa animal, “resistió muy bien a las dos operaciones que se le practicaron para tratar el cáncer que se la llevó”, afirmó su marido, Bernard d’Ormale, en una entrevista difundida la noche del martes en el sitio web de Paris Match.

D’Ormale no especificó el tipo de cáncer que padecía la actriz, quien murió el 28 de diciembre a los 91 años. Durante el otoño, Bardot fue ingresada en el hospital en dos oportunidades, aunque en ese momento no se informaron las razones. En la década de 1980 había sufrido cáncer de mama.

“Ella siempre quería volver a La Madrague”, su célebre casa de Saint-Tropez, en la Costa Azul, donde finalmente falleció, agregó su esposo.

“Y allí, era más complicado, sobre todo por unos dolores de espalda persistentes que no remitían, la hacían sufrir, la agotaban. Era incómodo, incluso cuando estaba en la cama. Sin embargo, se mantuvo consciente y preocupada por el destino de los animales hasta el final”, añadió.

En la misma entrevista con Paris Match, D’Ormale explicó también por qué Bardot será enterrada en el cementerio marítimo de Saint-Tropez, a pesar de que en numerosas ocasiones había expresado su deseo de descansar en La Madrague.

“Hace algunos años, se dio cuenta de que la municipalidad no podría gestionarlo… Imaginen mareas de turistas congregándose en el estrecho sendero litoral”, señaló.

Ante esa situación, Brigitte Bardot optó por abandonar la idea y aceptó ser sepultada junto a sus padres, en el camposanto junto al mar de esta localidad turística. El funeral, que se realizará el miércoles en Saint-Tropez, se desarrollará “con sencillez”, indicó a AFP Bruno Jacquelin, portavoz de la fundación creada por la artista para la protección de los animales.

Sigue leyendo: