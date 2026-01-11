Fallece a los 69 años T.K. Carter, actor de ‘The Thing’ y ‘Punky Brewster’

El actor estadounidense T.K. Carter, conocido por su actuación en el filme de terror ‘The Thing’ y por su participación en la serie televisiva ‘Punky Brewster’, murió a los 69 años.

El deceso ocurrió el viernes en su residencia de Duarte, California, de acuerdo con un comunicado difundido por su publicista, Tony Freeman, a Variety.

“T.K. Carter fue un profesional consumado y un alma genuina cuyo talento trascendió géneros. Aportó risa, verdad y humanidad a cada papel que interpretó. Su legado seguirá inspirando a generaciones de artistas y fans por igual”, señaló Freeman.

Hasta el momento no se han dado detalles sobre la causa de la muerte, aunque se precisó que no existen indicios de que se trate de un crimen.

¿Quién fue T.K. Carter?

Carter inició su carrera profesional en 1976 con una aparición en la serie ‘Police Woman’, producida por NBC. Posteriormente, se volvió un actor recurrente en la televisión estadounidense, participando en programas como ‘Quincy’, ‘M.E.’ y ‘Good Times’.

En el ámbito cinematográfico, su papel más emblemático llegó en 1982, cuando encarnó a Nauls, el cocinero del equipo científico, en ‘The Thing’, dirigida por John Carpenter, una película que con los años se consolidó como un clásico de culto del cine de terror.

En la pantalla chica alcanzó gran notoriedad gracias a su personaje de Mike Fulton en la comedia ‘Punky Brewster’, serie en la que apareció entre 1985 y 1986. Más tarde, entre 1993 y 1994, interpretó a Clarence Hull en ‘The Sinbad Show’, participando en un total de 24 episodios. Además, prestó su voz al personaje Monstar Nawt en la versión original de ‘Space Jam’ (1996).

Nacido como Thomas Kent Carter el 18 de diciembre de 1956 en Nueva York, creció en el Valle de San Gabriel, en el sur de California. Desde temprana edad mostró interés por el mundo del entretenimiento, comenzando en el stand-up comedy antes de afianzar su trayectoria como actor.

A lo largo de varias décadas, desarrolló una extensa carrera que incluyó títulos como ‘Runaway Train’, ‘A Rage in Harlem’, ‘Rush Hour’, ‘Domino’, ‘The Corner’, ‘Everybody Hates Chris’, ‘How to Get Away With Murder’ y ‘The Steve Harvey Show’, además de múltiples producciones animadas y comedias televisivas.

Entre sus trabajos más recientes se encuentran su interpretación de Russ en ‘The Way Back’ (2020), protagonizada por Ben Affleck; el papel del tío Jimmy en ‘Fake Friends’ (2022); y participaciones en las series ‘Dave’ y ‘The Company You Keep’.

