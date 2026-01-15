Hallan muerto a futbolista del CSKA de Moscú en extrañas circunstancias

El futbolista ruso Layonel Adams, exjugador de las categorías juveniles del CSKA Moscú, fue encontrado sin vida en la ciudad de Zvenígorod, en las afueras de la capital rusa, cerca de un edificio residencial donde vive Timur Magomédov, portero del Dinamo Majackalá.

“El futbolista Layonel Adams fue hallado muerto junto a un edificio en la ciudad de Zvenígorod de la región de Moscú”, indicó una fuente policial a la agencia estatal TASS.

Versiones preliminares difundidas por el canal de Telegram Shot apuntaron a un presunto suicidio motivado por un amor no correspondido. No obstante, la madre del jugador desmintió esa hipótesis en declaraciones al canal Mash, asegurando que su hijo no mantenía ninguna relación sentimental.

El fallecimiento se produce apenas semanas después de un violento episodio ocurrido el 27 de diciembre, cuando Adams fue golpeado y recibió un disparo en la cadera en las inmediaciones de un restaurante de Zvenígorod. De acuerdo con los reportes, el futbolista habría sido atacado por al menos diez personas.

Tras el incidente, Adams fue ingresado en un hospital, aunque posteriormente solicitó el alta médica por decisión propia.

