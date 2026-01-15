Jorge Posada asistirá al Clásico Mundial 2026 como coach de Italia

El exgrandeliga de New York Yankees, Jorge Posada, se une al cuerpo técnico de la Selección de Italia para el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Este movimiento, que ha sorprendido a muchos, se da bajo la dirección de Francisco Cervelli, quien asumió el mando del equipo italiano a principios de 2025, sucediendo al legendario Mike Piazza. La dupla Posada-Cervelli promete ser una combinación explosiva en el diamante.

Fue el mismo Cervelli quien buscó a su antiguo mentor, convencido de que Posada “sabe cómo ganar” y que su mentalidad ganadora sería clave para el equipo italiano. Esta relación de confianza y respeto mutuo será fundamental para el éxito del equipo.

La tropa europea no se ha perdido ninguna edición en la historia del magno evento de béisbol internacional, ahora, con mayor intención y después de sus buenas actuaciones en el 2017 y 2023, respectivamente, buscarán las opciones de responder al compromiso y figurar entre los mejores combinados en la competición que se efectuará próximamente.

Una misión clara con Italia

La misión de Posada será clara: afinar los bates y pulir las joyas defensivas del conjunto azzurro. Con su vasta experiencia en las Grandes Ligas, donde fue cinco veces All-Star y ganó cinco Bates de Plata, Posada tiene el conocimiento necesario para guiar a los jugadores italianos hacia el éxito.

Su trayectoria, marcada por momentos de presión y triunfos inolvidables, será una guía invaluable para los jugadores que buscan dejar huella en el escenario internacional.

El equipo italiano formará parte del Grupo B en Houston, donde se enfrentarán a potencias del béisbol como Estados Unidos y México, además de Gran Bretaña y Brasil.

Los partidos del grupo están programados para disputarse del 6 al 11 de marzo de 2026 en el Daikin Park de Houston. Este será un verdadero desafío para el equipo, pero con la experiencia de Posada y Cervelli, las expectativas son altas.

Mientras Cervelli ostenta la herencia italiana que le permite dirigir al equipo, la participación de Posada como coach no requiere ascendencia italiana, abriendo las puertas a la experiencia global en el Clásico Mundial.

Posada ha expresado su entusiasmo por esta nueva oportunidad de volver al campo y contribuir con sus conocimientos, lo que sin duda será un gran impulso para el equipo italiano.

Su legado en la MLB es innegable, con su número 20 retirado por los Yankees, y ahora busca dejar su huella en el escenario internacional.

