Karison Foods de NY retira del mercado 5 tipos de snack por alergeno no declarado

La empresa Karison Foods & Snacks Inc., con sede en Port Washington, Nueva York, emitió un aviso de un retiro voluntario del mercado para cinco de sus snacks estrella debido a la presencia de leche no declarada en su etiquetado.

Durante una inspección de rutina, se detectó que el etiquetado no mencionaba la presencia de leche. Esta omisión representa un riesgo crítico para personas con alergias o sensibilidad severa a los lácteos.

Productos afectados por el retiro

Los dulces indios se distribuyeron en tiendas minoristas de Nueva York, Nueva Jersey y Virginia. A continuación, la información sobre los productos afectados y qué debes hacer. Se presentan en envases de plástico transparente de 355 g (12 oz) con fecha de caducidad al 29 de agosto de 2026.

Lista de productos y códigos UPC:

Panjiri: UPC 897307002437

UPC 897307002437 Alsi Pinni: UPC 897307002512

UPC 897307002512 Punjabi Pinni: UPC 897307002154

UPC 897307002154 Besan Laddoo: UPC 897307002406

UPC 897307002406 Besan Laddoo sin azúcar añadido: UPC 897307002215

Snacks de Karison Foods presentan riesgo de alérgenos. Revisa tus envases de 355g con caducidad al 29/08/2026. Crédito: FDA | Cortesía

La FDA publicó las imágenes de los productos para facilitar la identificación por parte de los usuarios. Crédito: FDA | Cortesía

¿Por qué es peligroso el consumo de estos productos?

Para la población general, esto no supone un problema, pero para quienes padecen Alergia a la Proteína de la Leche de Vaca (APLV), los riesgos van desde reacciones leves hasta trastornos digestivos.

Reacciones leves a moderadas: Urticaria, enrojecimiento, picor, dolor abdominal, vómitos o congestión nasal.

Urticaria, enrojecimiento, picor, dolor abdominal, vómitos o congestión nasal. Anafilaxia: Una reacción sistémica grave que puede provocar dificultad para respirar, caída de la presión arterial y shock. Es una emergencia médica que pone en riesgo la vida.

Una reacción sistémica grave que puede provocar dificultad para respirar, caída de la presión arterial y shock. Es una emergencia médica que pone en riesgo la vida. Trastornos digestivos: En casos no mediados por IgE (especialmente en niños), puede causar diarrea crónica o presencia de moco/sangre en las heces.

¿Qué debes hacer si compraste estos productos?

Hasta el momento, no se han reportado enfermedades ni incidentes relacionados con este lote. Sin embargo, se insta a los compradores si tiene alguno de estos productos en tu despensa:

No consumirlos: Si tú o alguien en tu hogar es alérgico a la leche, desecha el producto inmediatamente o mantenlo cerrado.

Solicitar un reembolso: Puedes devolver el envase en el punto de venta donde lo adquiriste para obtener la devolución total de tu dinero.

Comunicarse con la empresa Si tienes dudas adicionales, puedes comunicarte con Karison Foods & Snacks Inc. al teléfono 516-944-9000.

