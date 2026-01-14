Spring & Mulberry retira barras de chocolate por posible contaminación con Salmonella

Una posible contaminación con Salmonella ha obligado al retiro preventivo de un lote específico de barras de chocolate de la marca Spring & Mulberry, las cuales fueron distribuidas en todo Estados Unidos. La empresa, en colaboración con la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos), prioriza la salud de los consumidores ante este hallazgo.

Detalles del producto afectado

Si tienes esta barra de Spring & Mulberry Mint Leaf en casa, verifica el lote n.º 025255. Crédito: FDA | Cortesía

Para las personas que compraron chocolates de esta marca recientemente, es fundamental revisar las características del producto retirado que se detallan a continuación:

Nombre: Chocolate endulzado con dátiles y hojas de menta ( Mint Leaf ).

Chocolate endulzado con dátiles y hojas de menta ( ). Presentación: Barra de 2.1 oz en empaque color verde azulado .

Barra de en empaque color . Código de Lote: n.º 025255 (impreso en la parte posterior y en el envoltorio interior).

(impreso en la parte posterior y en el envoltorio interior). Periodo de venta: Distribuidos en línea y en tiendas minoristas desde el 15 de septiembre de 2025.

El problema fue detectado mediante análisis de rutina de un laboratorio externo. Aunque no se han reportado casos de enfermedad hasta la fecha, el retiro se realiza de manera voluntaria para proteger al público.

¿Qué hacer si tienes este producto?

Si posees una barra del lote afectado, no la consumas. Las recomendaciones oficiales son:

Desechar el producto de inmediato. Solicitar un reembolso enviando una fotografía del código de lote al correo: recalls@springandmulberry.com.

¿Cómo saber si tengo una infección por Salmonella?

La Salmonella es una bacteria que puede causar cuadros de intoxicación alimentaria graves. Según la FDA, aunque la mayoría de las personas sanas se recuperan en pocos días, la infección puede ser mortal en niños pequeños, adultos mayores o personas con sistemas inmunitarios debilitados.

Síntomas comunes de la Salmonelosis:

Fiebre y escalofríos.

y escalofríos. Diarrea (que en casos severos puede ser sanguinolenta).

(que en casos severos puede ser sanguinolenta). Náuseas y vómitos .

. Dolor abdominal agudo.

En casos poco frecuentes, la bacteria puede pasar al torrente sanguíneo, derivando en complicaciones graves como aneurismas infectados, endocarditis o artritis. Si has consumido este chocolate y presentas malestar, te recomendamos acudir a un centro de salud de inmediato.

