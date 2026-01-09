Retiran 38,000 galones de agua Meijer por extraña sustancia negra

Más de 38,000 galones de agua destilada al vapor de Meijer han sido retirados del mercado en seis estados de EE. UU. debido a la presencia de una “sustancia extraña negra”, según un reporte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). El retiro, que inició el 13 de noviembre, continúa vigente sin que la FDA haya emitido una clasificación oficial todavía.

Los estados afectados por esta alerta alimentaria son Illinois (IL), Indiana (IN), Kentucky (KY), Ohio (OH), Míchigan (MI) y Wisconsin (WI). Aunque el informe no identifica con precisión el material negro, los expertos suelen asociarlo con tres causas posibles: residuos de filtración de carbón activado desprendido de los filtros, contaminación biológica (moho u hongos por fallos en el sellado) o desgaste de maquinaria, como partículas de caucho o lubricantes.

Es importante destacar que el agua destilada se utiliza frecuentemente para dispositivos médicos (CPAP), humidificadores y preparación de fórmulas infantiles. La presencia de partículas extrañas en estos usos es especialmente crítica para la salud.

Cómo identificar el producto afectado

El retiro de los 38,043 galones se realiza de forma voluntaria por parte de la empresa Meijer. Para identificar si tienes el producto afectado, verifica que la jarra de un galón tenga la característica tapa roja y los siguientes datos en la etiqueta:

Código UPC: 041250841197

041250841197 Fecha de vencimiento: 4 de octubre de 2026

4 de octubre de 2026 Código de lote: 39-222 #3

39-222 #3 ID de producto (PID): 472859

472859 Código de artículo Meijer: 477910

Uso y recomendaciones de seguridad

El agua destilada se somete a un proceso que elimina minerales como calcio, magnesio y potasio. Si bien es segura para el consumo ocasional, no es ideal como fuente principal de hidratación, ya que carece de los electrolitos esenciales. Su uso es primordialmente técnico o médico.

Aunque este producto no se considera de “alto riesgo” comparado con cárnicos o lácteos, la aparición de partículas visibles es una alerta roja sobre la higiene del proceso de envasado. Se insta a los consumidores a no ingerir el agua y devolverla al punto de venta. En caso de haberla utilizado en máquinas CPAP o nebulizadores, se recomienda limpiar profundamente los dispositivos para evitar la proliferación de bacterias o daños en los filtros del equipo.

