KFC lanza “Sundays by KFC”: ofertas digitales todos los domingos

KFC combate los "Sunday Scaries" con ofertas digitales exclusivas en EE. UU., promoviendo el descanso total y el equilibrio mental frente a la culpa alimentaria

Durante cuatro domingos KFC estará ofreciendo ofertas a través de la App.

Durante cuatro domingos KFC estará ofreciendo ofertas a través de la App.

Avatar de Miyeilis Flores

Por  Miyeilis Flores

Para quienes experimentan los “Sunday Scaries” —esa mezcla de ansiedad y melancolía que aparece el domingo por la tarde— KFC ha diseñado una solución estratégica. La cadena busca eliminar la culpa y maximizar la comodidad a través de una nueva estrategia digital que posiciona al domingo como un día de descanso total.

Tras una prueba piloto exitosa en Nueva York, la marca expande a nivel nacional en EE. UU. una serie de ofertas exclusivas a través de su app y sitio web.

¿Por qué es tendencia el confort food los domingos?

Esta campaña no se trata solo de vender pollo frito; es una respuesta directa a los comportamientos de consumo actuales:

  • Presión social: El 58% de las personas siente culpa al romper sus metas alimentarias de Año Nuevo.
  • Flexibilidad: El 28% considera el domingo como el día ideal para relajarse y ser más flexible con su dieta.
  • Comodidad intencional: KFC valida que disfrutar de un antojo puede ser parte de un equilibrio mental saludable.

Nutrición basada en ciencia: ¿Existe realmente el “Día de Trampa”?

El mito del “cheat meal” o día de trampa está siendo reemplazado por un enfoque más humano: La Regla del 80/20.

En la nutrición moderna, se establece que si el 80% de tu alimentación es densa en nutrientes (vegetales, proteínas magras y granos integrales), un 20% de alimentos placenteros no comprometerá tu salud.

Dato Clave: Etiquetar los alimentos como “buenos” o “malos” genera una relación tóxica con la comida y eleva los niveles de cortisol (la hormona del estrés).

Las estadísticas demuestran que las dietas restrictivas fallan en un 95% a largo plazo. Permitirse un domingo de descanso culinario puede, irónicamente, ayudarte a mantener tus hábitos saludables el resto de la semana.

Calendario de Ofertas de KFC: Prepara tu App

Si buscas aprovechar las tendencias de consumo, estas son las fechas clave para los “Sundays by KFC”:

  • 18 de enero: $5 de descuento en la oferta “Taste of KFC” de 6 piezas.
  • 25 de enero: Cubo de 12 piezas por solo $15.
  • 1 de febrero: Fiesta familiar (8 piezas + 8 tiras) por $30.
  • 8 de febrero (Especial de Fútbol): 20 Alitas por $20, ideal para el Big Game.

El acompañamiento perfecto: Receta de Ensalada de Col Ligera

Si decides disfrutar de tu cubeta de KFC, equilibra el menú con esta Ensalada de Col (Coleslaw) Casera en solo 5 minutos:

  • Ingredientes: Col rallada, zanahoria, yogur griego natural (en sustitución de la mayonesa), un toque de vinagre de manzana y pimienta negra.
  • Beneficio nutricional: El yogur aporta probióticos y la col ofrece fibra, facilitando una digestión mucho más ligera y saludable.

