Noah Wyle habla sobre la crisis económica que pasó tras el fin de ‘ER’

El actor Noah Wyle ha sido protagonista de la temporada de premios por su papel como el Dr. Michael ‘Robby’ Robinavitch en la serie ‘The Pitt’ (2025). Al mismo tiempo que gana premios como Mejor Actor, se está estrenando la segunda temporada de la serie médica a través de HBO Max.

Los premios y el estreno de la nueva temporada tienen a Wyle en el ojo mediático y hace poco se publicó una entrevista en ‘The New York Times’ en la que habla sobre la crisis económica que atravesó el actor luego de que terminó su etapa con ‘ER’ (1994-2009).

Esta publicación de ‘The New York Times’ también relata cómo fueron algunos de los días del rodaje de la segunda temporada de ‘The Pitt’ en Stage 21, un almacén gigante de los estudios de Warner Bros. en Los Ángeles, California.

Hay que recordar que ‘The Pitt’ no es la primera vez que Wyle protagonizada una serie médica y tampoco es su primer éxito en televisión. Ya había vivido este éxito, pero también ya vivió que el éxito puede ser efímero.

Cuando ‘ER’ termió en 2009 y, tiempo después, cuando terminó su primer matrimonio, Wyle consideró vender su colección de tarjetas de béisbol para poder conseguir más dinero y mantenerse. Además de la falta de dinero, ‘The New York Times’ explica que para él también fue difícil porque sentía que no tenía talento y que no volvería a tener un proyecto tan importante en su carrera.

Por otro lado, se dice que Wyle decidió vivir demasiado cerca de Hollywood y por eso compró un rancho en Santa Ynez, California, lo que le ofrecía tranquilidad y también cercanía a los grandes estudios de Hollywood.

