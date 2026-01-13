Cómo encontrar y vaciar la papelera de tu teléfono

Limpiar la papelera y eliminar archivos innecesarios es clave para recuperar el rendimiento de tu teléfono y aprovechar al máximo su capacidad. Por el contrario, cuando la memoria está llena, el móvil se vuelve más lento, las aplicaciones abren con dificultad y hasta se limita el uso de la cámara.

En este sentido, vaciar la papelera no solo libera espacio, también ayuda a que el sistema funcione de manera más fluida y estable. Pero el primer paso es saber cómo encontrarla.

Otra opción viable, en caso de que tengas demasiados archivos, es que los transfieras de tu teléfono a un pendrive, y puedes hacerlo incluso sin PC.

Dónde está la papelera en Android y cómo se vacía

A diferencia de una computadora, los teléfonos no tienen una única papelera central. Tanto en Android como en iPhone, las aplicaciones administran sus propios archivos eliminados.

En el caso de los dispositivos Android, estos incluyen una papelera dentro de la app de Galería o del gestor de archivos. Allí se almacenan de manera temporal los elementos eliminados, lo que permite recuperarlos si fue un error. El problema aparece cuando esa carpeta no se vacía con regularidad.

Vacía la papelera en 4 pasos:

Abrir la aplicación Galería o Mis Archivos

Buscar la opción Papelera o Elementos eliminados, ubicada en el menú de opciones

Seleccionar los archivos que se desean borrar de forma permanente o pulsar Vaciar papelera

Confirmar la acción para liberar espacio de inmediato

En el caso de Google Fotos, esta app guarda imágenes y videos eliminados durante 30 días. Mientras estén allí, siguen ocupando memoria. Así puedes vaciarla:

Abrir Google Fotos

Entrar en Colecciones y luego en Papelera

Pulsar Vaciar papelera desde el menú superior

Confirmar para eliminar los archivos de forma definitiva

Vigila también las apps predeterminadas de Android, ya que algunas suelen ocupar espacio siendo innecesarias.

Dónde está la papelera en iPhone

En iPhone, la papelera no se muestra como una carpeta general, sino que Apple organiza los archivos eliminados dentro de cada aplicación.

Por ejemplo, en la galería de fotos las imágenes borradas se almacenan durante 30 días. Para eliminarlas, debes hacer lo siguiente:

Abrir Fotos

Ir a Álbumes y luego a Eliminadas

Tocar Seleccionar y elegir Eliminar todo

Lo mismo debes hacer con los archivos (documentos y otros elementos descargados):

Abrir la app Archivos

Entrar en Explorar y luego en Eliminados

Vaciar la carpeta para liberar espacio

La recomendación general es revisar la papelera al menos una vez al mes o cuando el sistema advierte falta de espacio. También resulta útil hacerlo antes de instalar actualizaciones o nuevas aplicaciones

