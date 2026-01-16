Afua Atta-Mensah asumió la Oficina de Equidad Racial del alcalde Mamdani

Zohran Mamdani, alcalde de la ciudad de Nueva York, nombró a Afua Atta-Mensah como directora de la Oficina de Equidad y Justicia Racial, un cargo clave creado en 2022 durante la administración de Eric Adams. La información fue publicada por el Daily News.

Atta-Mensah fue una de las figuras centrales de la campaña de Mamdani para las elecciones generales y se desempeñó como su directora política principal.

Durante ese período lideró esfuerzos de acercamiento a los votantes afrodescendientes, un sector en el que el entonces candidato tuvo dificultades para consolidar apoyo en las primarias, indicó el medio.

En una conferencia de prensa realizada en Harlem, Mamdani elogió a Atta-Mensah como una amiga y una de sus asesoras más confiables.

“Afua Atta-Mensah ha dedicado su carrera a servir a los neoyorquinos, a menudo olvidados en los círculos de poder. No hay nadie en quien confío más para promover la equidad racial en todo nuestro trabajo en el Ayuntamiento”, declaró el alcalde.

“Desde el Ayuntamiento, trazaremos un nuevo rumbo. Uno en el que la equidad racial se persiga con seriedad e intención, donde las agencias y oficinas colaboren y donde los plazos se cumplan, en lugar de ignorarse”, afirmó.

Zohran Mamdani también aseguró que la oficina que ahora dirigirá Atta-Mensah presentará antes de los primeros 100 días de su administración un plan integral de equidad racial para toda la ciudad, un documento exigido por la carta municipal.

“Estoy lista para promover justicia”

“Me siento honrada con este nombramiento y estoy lista para promover la justicia y la rendición de cuentas en toda la ciudad en nombre de todos los neoyorquinos. Esta administración está comprometida a lograr grandes cosas, y a hacerlo con audacia”, manifestó Atta-Mensah.

Durante el acto, Arva Rice, presidenta de la Liga Urbana de Nueva York y exdirectora interina de la Junta de Revisión de Quejas Civiles del Departamento de Policía de Nueva York, calificó el nombramiento como una señal clara de compromiso.

“Esto demuestra que esta administración no solo habla de justicia, sino que está construyendo la infraestructura necesaria para implementar cambios reales”, dijo, de acuerdo con el Daily News.

El nombramiento se produce en medio de críticas a la administración de Mamdani por no contar con un vicealcalde afrodescendiente.

Consultado sobre si la designación respondía a esos cuestionamientos, el alcalde evitó vincular ambas cosas y afirmó estar “orgulloso del equipo que hemos reunido”, destacando la trayectoria y visión de Atta-Mensah.

Actualmente, otros altos funcionarios afrodescendientes de su gobierno incluyen al rector escolar Kamar Samuels y a la directora de asuntos intergubernamentales, Jahmila Edwards.

Atta-Mensah reemplazará en el cargo a Sideya Sherman y asumirá tanto la dirección de equidad como el puesto de comisionada de la oficina, que deberá coordinar políticas de justicia racial en todas las agencias municipales.

