Canelo Álvarez se cuela entre Cristiano y Messi en el podio de los deportistas mejor pagados del mundo

¿Quién es el deportista mejor pagado del mundo? Pues por tercer año consecutivo ese lugar pertenece a Cristiano Ronaldo, quien hizo más de $200 millones de dólares. Un sueldito completamente envidiable.

Sin embargo, esa no es la mayor de las sorpresas entre el top de deportistas mejores pagados, pues tan solo detrás, aparece el mexicano Saúl ‘Canelo’ Hernández, superando a Lionel Messi.

El sitio Sportico, centrado en los negocios de los deportes, publicó su lista con los 100 atletas mejor pagados del mundo.

De acuerdo a sus cifras, Saúl ‘Canelo’ Álvarez ganó un total de $137 millones de dólares el año pasado entre el boxeo y sus patrocinadores.

Este fue un salto importante para el boxeador mexicano, pues en la lista del 2024 apareció en el lugar 20 de la lista con un total de 73 millones.

Como mencionamos, el ‘Canelo’ logró superar al mismísimo Lionel Messi, quien queda en tercer lugar con un total de 130 millones.

Cristiano Ronaldo was the 2025 highest-paid athlete in the WORLD 🌎💰



Top NBA: LeBron James

Top MLB: Juan Soto

Top Golf: Jon Rahm



Any surprises on the list?



(h/t @Sportico) pic.twitter.com/gEuGWIEKvE — DraftKings (@DraftKings) January 16, 2026

Juan Soto escaló hasta el cuarto lugar

El cuarto lugar de la clasificación corresponde al pelotero dominicano Juan Soto, quien firmó un contrato histórico con los New York Mets por $765 millones de dólares a lo largo de 15 años.

Este acuerdo posicionó a Soto como el beisbolista con mayores ingresos en 2025, con un total de $129.2 millones de dólares en el año. Este monto supera incluso al contrato de Shohei Ohtani con los Los Angeles Dodgers, que acaparó la atención mediática, aunque no le permitió entrar en el podio de los ingresos anuales.

En la quinta posición se ubica la superestrella del baloncesto estadounidense LeBron James, quien sumó 128,7 millones de dólares. La publicación subraya que 80 millones de ese total provienen de patrocinios y acuerdos comerciales, una de las cifras más altas en este rubro para un atleta de la NBA. James se mantiene como el primer estadounidense en el ranking y el jugador mejor pagado de la liga de baloncesto.

Completan el top 10 figuras de distintas disciplinas y nacionalidades. El francés Karim Benzema aparece en séptimo lugar con $115 millones de dólares, tras firmar un lucrativo contrato en Arabia Saudita. El francés Kylian Mbappé y el noruego Erling Haaland también figuran en la lista, con $95 y $77,9 millones de dólares, respectivamente, lo que evidencia la concentración de los contratos más altos en ligas de Arabia Saudita, Europa y Estados Unidos. El golfista español Jon Rahm y el piloto británico Lewis Hamilton son los únicos representantes de sus deportes en superar los $100 millones de dólares en el año.

