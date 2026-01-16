Checo Pérez hace las primeras pruebas en pista con el monoplaza de Cadillac en Silverstone

Sergio “Checo” Pérez realizó este viernes su primera actividad oficial al volante del monoplaza de Cadillac de Fórmula 1, durante el día de filmación en el circuito de Silverstone en Reino Unido.

La sesión forma parte de la preparación de la nueva escudería rumbo a la temporada 2026 y marca el primer contacto del piloto mexicano con el auto desarrollado por el equipo estadounidense.

El piloto tapatío compartió pista con Valtteri Bottas y Zhou Guanyu en esta jornada, que se llevó a cabo bajo el formato de filming day, permitido por el reglamento de la F1.

A través de sus redes sociales, Cadillac difundió imágenes y videos del día de filmación en Silverstone, donde se observa a Zhou Guanyu portando el uniforme del equipo y confirmando el desarrollo de la sesión.

En el material compartido también se aprecia el monoplaza en pista bajo un cielo despejado, pese a las bajas temperaturas en el trazado británico.

Este rodaje representa el primer uso del auto propio del equipo, luego de que en diciembre pasado Checo Pérez condujera un monoplaza proporcionado por Ferrari en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola, como parte de actividades previas de adaptación.

Preparado para el nuevo reto

Al bajarse del coche, el piloto tapatío no ocultó su entusiasmo. Lejos de ver este primer rodaje como un simple trámite técnico, Checo Pérez destacó la carga emocional del momento y su hambre de triunfo con este nuevo proyecto.

“Hoy fue un día realmente increíble. Todos deberían sentirse increíblemente orgullosos de completar nuestras primeras vueltas como equipo”, declaró Checo a través de un comunicado de prensa.

“Cada persona ha trabajado muy duro para llegar a este momento y fue emotivo ser parte de la historia del automovilismo. Podemos, y debemos, disfrutarlo todos, pero esto me ha encendido absolutamente para ir por más. Solo quiero volver a subirme y acumular kilómetros: esto es solo el comienzo”, reveló.

El evento también sirvió para medir la cohesión del equipo. Valtteri Bottas, compañero de Pérez, presenció el rodaje desde el garaje.

“Como equipo hicimos historia hoy… Checo dio las primeras vueltas con el coche funcionando sin problemas. Estoy orgulloso de todo el equipo por llegar a este punto, lo cual es realmente impresionante”, señaló el finlandés.

