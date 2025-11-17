Sergio ‘Checo’ Pérez sobre Cadillac: “Veo esto como mi gran proyecto final”

A medida que se acerca la temporada 2026 de la Fórmula 1, el piloto mexicano Checo Pérez está cada vez más motivado por su nueva aventura dentro de la escudería estadounidense Cadillac, proyecto en el que espera demostrar de lo que está hecho al considerarlo como su última gran oportunidad en la categoría reina del automovilismo mundial.

Estas declaraciones las realizó el piloto azteca durante una entrevista ofrecida para el sitio web oficial de la Fórmula 1, donde reconoció que tras su salida de la escudería Red Bull quedó abierta la opción de su retiro al considerar que ya no tenía lo necesario para estar en la competencia.

A pesar de este hecho el corredor reconoció que se siente bastante entusiasmado de esta oportunidad que le ha brindado Cadillac y espera poder demostrar un gran ritmo competitivo para quedarse con el triunfo de varias carreras.

Checo Pérez desea volver a pilotar en la Fórmula 1. Crédito: Fernando Llano | AP

“Veo esto como mi gran proyecto final en el deporte y quiero asegurarme de que sea un regreso exitoso”, expresó el Checo Pérez, resaltando que está determinado a hacer de este regreso algo memorable, destacando la importancia de un impacto inmediato.

En cuanto a sus expectativas para el equipo, el mexicano tiene claro que lo más relevante no son los resultados inmediatos, sino el progreso a largo plazo para poder demostrar que la veteranía que poseen puede llegar a ser muy útil dentro del Mundial de la Fórmula 1.

“Quiero impulsar al equipo desde el primer día. Creo que podremos sorprender a mucha gente. Ese es nuestro objetivo: tener un impacto fuerte en la Fórmula 1 desde el primer día”, comentó, agregando que lo esencial será evaluar el trabajo del equipo al final de la temporada, no solo en términos de puntos, sino también en los avances que puedan lograr de cara al futuro.

A lo largo de su visita a las instalaciones de Cadillac en Silverstone y de la prueba TPC con Ferrari en Imola, Pérez concluyó que el equipo estadounidense está siguiendo el camino adecuado.

El piloto se siente optimista al ver tantas caras familiares y profesionales con una gran experiencia, lo cual refuerza aún más su confianza en el proyecto. “Muchos miembros del equipo son gente con mucha experiencia y con ganas de demostrar su valor en el deporte”, dijo, refiriéndose al talento que lo rodea en Cadillac.

Sergio ‘Checo’ Pérez en rueda de prensa en Dodger Stadium. Crédito: Mark J. Terrill | AP

El Checo Pérez consideró que el hecho de tener como compañero a una gran figura como Valtteri Bottas es un factor clave para la escudería en sus aspiraciones a conquistar varias carreras; esto debido al conocimiento que posee y también por el respaldo del personal técnico que tienen para desarrollar sus monoplazas.

“Creo que una cosa es tener todo listo para Melbourne, pero otra es tenerlo listo y competitivo, que es por lo que todos estamos trabajando. Tener toda esa experiencia alrededor realmente nos ayuda mucho. Es genial tener un equipo en el que sientes que puedes influir y pedir ciertas cosas”, comentó.

Para finalizar, el piloto mexicano destacó que su relación con Cadillac va más allá de una simple colaboración; representa una renovada conexión con su pasión por las carreras. En sus palabras, el piloto mexicano confesó que, durante su último periodo en Red Bull, comenzó a sentir una cierta desmotivación que le hizo cuestionar su futuro en la Fórmula 1.

“Empecé a tener un poco de desmotivación con el deporte, y no puedo permitir que eso pase porque este deporte me ha dado todo. El día que deje el deporte, quiero irme con una gran sonrisa y mucho respeto, porque el deporte me ha dado todo”, dijo.

“Cuando empezaron las conversaciones con Cadillac y vimos esa pasión por las carreras, entonces sentí que aún tenía algo más dentro de mí”, concluyó el Checo Pérez.

