DHS dice que migrante cubano murió al intentar suicidarse en centro de ICE en Texas

Las autoridades federales de Estados Unidos aseguraron que Geraldo Lunas Campos, un inmigrante cubano de 55 años, intentó suicidarse mientras se encontraba detenido en un centro de inmigración de Texas y que el personal intervino para salvarle la vida, aunque finalmente falleció durante el procedimiento.

No obstante, un informe preliminar del médico forense contradice esa versión y apunta a quela muerte podría ser clasificada como homicidio, informó The Associated Press.

Lunas Campos murió el 3 de enero en el Campamento Montana Este, una instalación de detención ubicada en terrenos de la base militar Fort Bliss, en El Paso. Inicialmente, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas informó del fallecimiento sin mencionar un altercado con el personal.

Tras consultas de AP, el Departamento de Seguridad Nacional ajustó su relato y afirmó que el detenido estaba intentando quitarse la vida.

“Campos se resistió violentamente al personal de seguridad y continuó intentando suicidarse”, declaró Tricia McLaughlin, portavoz del DHS. “Durante el forcejeo, Campos dejó de respirar y perdió el conocimiento”.

Qué dice la versión oficial

Según ICE, el día de su muerte Lunas Campos se comportó de manera disruptiva mientras esperaba para recibir sus medicamentos y se negó a regresar a su dormitorio asignado. Posteriormente fue trasladado a una unidad de aislamiento disciplinario, donde el personal observó que estaba “en peligro” y solicitó asistencia médica.

La agencia sostiene que el personal médico aplicó maniobras de emergencia y pidió la intervención de los servicios de emergencia, pero Lunas Campos fue declarado muerto tras la llegada de los paramédicos.

Asfixia por compresión del pecho y el cuello

Pese a la versión oficial, la Oficina del Médico Forense del Condado de El Paso informó a la familia que, de acuerdo con un informe preliminar de la autopsia, la causa de la muerte fue asfixia por compresión del pecho y el cuello, lo que llevaría a clasificar el caso como homicidio, según una grabación de la llamada a la que tuvo acceso AP.

Un testigo presencial, el detenido Santos Jesús Flores, aseguró a la agencia de noticias que Lunas Campos fue esposado, derribado al suelo y sometido por varios guardias, uno de los cuales presionó su cuello, hasta que dejó de moverse.

“Lo último que dijo fue que no podía respirar”, relató Flores, quien afirmó que el cubano ya no se movía cuando le retiraron las esposas.

El Campamento Montana Este es un complejo de tiendas de campaña construido de forma acelerada y operado por Acquisition Logistics LLC, una empresa privada sin experiencia previa en la gestión de centros penitenciarios, reveló AP.

La instalación, valorada en $1,200 millones de dólares, podría convertirse en el mayor centro de detención de inmigrantes del país, indicó AP.

Lunas Campos residió durante más de 20 años en Rochester, Nueva York, tras ingresar legalmente a Estados Unidos en 1996. ICE indicó que fue detenido por antecedentes penales que lo hacían elegible para la deportación, entre ellos condenas por delitos sexuales y de drogas.

Su familia rechaza parte de esas acusaciones y lo describe como un padre dedicado. Jeanette Pagan-López, madre de dos de sus hijos, denunció que ICE no le dio explicaciones claras sobre lo ocurrido y que solo le ofrecieron trasladar el cuerpo sin costo si aceptaba la cremación.

“Solo quiero justicia y que su cuerpo esté aquí”, dijo a la agencia de noticias.

