Familia de Renee Good cierra campaña en GoFundMe tras recaudar $1,5 millones

La familia de Renee Nicole Macklin Good, la mujer de 37 años que murió tras recibir disparos de un agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) durante una parada de tráfico en Minneapolis, decidió cerrar la campaña de GoFundMe que abrieron tras este hecho, luego de que las donaciones rebasaran por mucho la meta original, fijada inicialmente en $50,000 dólares.

Según recoge The Guardian, la recaudación, que permaneció activa durante varios días, superó los $1,5 millones, una cifra que refleja el alcance nacional e internacional del apoyo recibido por la esposa e hijos de Good. Ante el volumen de aportaciones, los organizadores anunciaron el cierre oficial de la campaña el viernes y confirmaron que los fondos serán colocados en un fideicomiso para la familia.

“Gracias por su generosidad. Hemos cerrado este GoFundMe y colocaremos los fondos en un fideicomiso para la familia. Si desea donar, lo alentamos a que apoye a otros necesitados. Estamos realmente agradecidos”, se lee en el mensaje final publicado en la plataforma de recaudación.

Una meta ampliamente superada

El GoFundMe fue creado por Mattie Weiss y Becka Tilsen con el objetivo de brindar apoyo económico inmediato a la familia tras la muerte de Good. En un inicio, la meta de $50,000 buscaba cubrir gastos urgentes y ofrecer estabilidad a corto plazo. Sin embargo, el caso generó una respuesta masiva que multiplicó por 30 la cantidad solicitada originalmente.

De acuerdo con la información visible en la página de la campaña, un donante anónimo aportó por sí solo el monto total recaudado, lo que impulsó a los organizadores a cerrar las donaciones antes de lo previsto. El gesto, descrito por los organizadores como extraordinario, aceleró la decisión de detener nuevas aportaciones y redirigir la solidaridad hacia otras causas.

El caso de Good ha generado indignación a nivel nacional e internacional, lo cual pudo verse claramente en GoFundMe. (Foto: John Locher/AP)

Además, el cierre de la campaña no respondió a una disminución del interés público, sino precisamente a lo contrario: la familia consideró que la meta había sido más que cumplida y que era momento de canalizar el apoyo de otra manera. Al recomendar que futuras donaciones se destinen a otras personas necesitadas, los organizadores subrayaron que el respaldo recibido fue suficiente para garantizar un respaldo económico sólido.

La decisión también busca aportar claridad y transparencia sobre el uso de los fondos, que serán administrados a través de un fideicomiso destinado a cubrir las necesidades presentes y futuras de la familia, incluyendo la crianza de los hijos y posibles gastos legales.

El contexto del caso

Renee Good murió el miércoles tras un tiroteo ocurrido durante una parada de tráfico en el sur de Minneapolis, según informaron las autoridades. Good era ciudadana estadounidense, un dato que ha sido central en el debate público que siguió al incidente.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, declaró que Good había intentado atropellar a un agente del orden antes de huir. No obstante, un testigo citado por Newsweek afirmó que la esposa de Good parecía estar dentro del vehículo en el momento del tiroteo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la versión oficial.

El caso se encuentra bajo investigación del FBI, mientras que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, anunció la apertura de una investigación estatal independiente. Ambas pesquisas buscan esclarecer las circunstancias exactas del uso de la fuerza y determinar si se siguieron los protocolos correspondientes.

En paralelo, el incidente ha provocado protestas y reacciones de funcionarios electos, así como un renovado debate sobre las prácticas de control migratorio y la actuación de agentes federales en operativos rutinarios.

El último mensaje de la familia de Good

En la actualización final del GoFundMe, la esposa de Good, identificada como Becca, compartió un mensaje de agradecimiento a través de MPR News, destacando la magnitud del apoyo recibido. Señaló que personas de distintos estados y de otros países se pusieron en contacto para expresar solidaridad.

“Esta amabilidad de los extraños es el tributo más apropiado porque, si alguna vez has conocido a mi esposa, Renee Nicole Macklin Good, sabrás que, por encima de todo, ella fue amable”, expresó.

La pareja de Good subrayó que ese espíritu de compasión es un valor central que ahora deberá transmitir a su hijo menor, de 6 años, quien enfrenta la pérdida de su madre. Renee dejó 3 hijos, y la familia ha señalado que uno de sus mayores retos será continuar inculcando los principios que ella defendía.

Sigue leyendo:

* Demandan al gobierno de Trump por redadas y discriminación durante detenciones en Minnesota

* Donaciones para agente de ICE detenidas por GoFundMe en medio de investigación por tiroteo en Minneapolis

* Trump amenaza con invocar Ley de Insurrección en Minnesota si persisten protestas contra ICE