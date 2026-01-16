El rey Carlos III habría ofrecido su casa de campo al príncipe Harry y a Meghan Markle

Parece ser que el rey Carlos III quiere hacer las pases con su hijo, el príncipe Harry, y con Meghan Markle. Según expertos en la familia real, el monarca ofreció una de sus propiedades a la pareja para cuando vuelvan a visitar Reino Unido.

La residencia que les ofreció es conocida como ‘Highgrove House’ y le pertenece al rey Carlos III desde 1980.

Destacan que Harry, Meghan y sus dos hijos no visitan Reino Unido desde el 2022, cuando asistieron al funeral de la reina Isabel II, quien murió el 8 de septiembre de ese año. Aunque no ha ido la familia completa, Harry sí ha viajado a su país natal en algunas oportunidades.

En algunas oportunidades, Harry ha explicado que bajó la frecuencia de sus viajes a Reino Unido porque eliminaron el sistema de seguridad financiada por los contribuyentes por su ausencia en sus visitas a Inglaterra. Pero según ‘Realtor.com’, el hijo menor del rey Carlos III podría recuperar esa protección después de que una nueva evaluación de riesgos lanzada por RAVEC.

En las últimas semanas, también han existido rumores sobre una posible visita de la familia en verano de este año.

La propiedad que Carlos le ofreció a su hijo y a su familia no es desconocida para él, pues es una residencia en la que crecieron los príncipes William y Harry, y compartieron junto con su fallecida madre, la princesa Diana.

El rey Carlos III compró la propiedad en 1980 a través del Ducado de Cornualles, y por eso, tras su ascenso al trono, la propiedad pasó a manos de su hijo, el príncipe William. Se dice que ahora el monarca tienen que pagar un alquiler anual estimado en unas €700,000 libras para seguir viviendo allí.

La casa de campo está ubicada en Cotswolds, y una de sus características principales son sus jardines, a los que Carlos III ha dedicado más de 40 años de su vida en transformarlos bajo principios de sostenibilidad e incluso puede visitarse por turistas.

