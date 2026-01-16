Jason Momoa habla sobre Adria Arjona: “Es el amor de mi vida”

El actor Jason Momoa expresó su profundo amor hacia su novia, la actriz Adria Arjona, quienes hicieron su relación en mayo de 2024.

La pareja asistió a la alfombra roja del estreno en la ciudad de Nueva York de The Wrecking Crew, la nueva película en la que participa Momoa. Durante su paso frente a la prensa Momoa y Arjona compartieron un tierno beso.

La revista PEOPLE preguntó a Momoa sobre el apoyo que ha recibido por parte de su novia en el lanzamiento de su nueva película. El actor la llamó “el amor de mi vida” y agradeció el hecho de que sus horarios coincidieran para que ella lo acompañara esa noche.

“Es el amor de mi vida. Estoy muy emocionado. Me alegra que tengamos agendas alineadas. Los dos estamos aquí. Ella va a hacer una película. Yo voy a hacer otra, así que es perfecto que podamos estar aquí juntos”.

Jason Momoa y Adria Arjona derrocharon amor en la alfombra roja del estreno en la ciudad de Nueva York de The Wrecking Crew. Crédito: Evan Agostini | AP

Aunque la pareja no suele compartir muchos detalles de su relación, Jason Momoa y Adria Arjona se han dejado ver muy enamorados en salidas públicas y algunas publicaciones en redes sociales.

Ambos se conocieron cuando coprotagonizaron la película Sweet Girl de 2021. En ese momento Momoa todavía estaba casado con su exesposa Lisa Bonet.

En enero de 2022 Jason Momoa y Lisa Bonet anunciaron su separación y se oficializó su divorcio en enero de 2024. En mayo de ese mismo año Jason Momoa durante la Comic Con de Basingstoke en el Reino Unido a principios de ese mes.

Previamente publicó una serie de fotos de un viaje a Japón que hizo junto con Adria Arjona, a quien llamó “mi amor”.

“Japón, eres un sueño hecho realidad, me dejaste alucinado. Estamos muy agradecidos con todos los que nos abrieron sus puertas, creando recuerdos con nuevos y viejos amigos, compartiendo otra increíble aventura con mi amor. EN EL CAMINO, motos y caos. Todo mi aloha, j”, escribió Momoa en el pie de foto de una serie , etiquetando también a Arjona.

Adria Arjona es una actriz que cuenta con una buena experiencia en cine y televisión. Ha participado en series como ‘True Detective’ y ‘Narcos’. También actuó en cintas como ‘Morbius’, ‘Hit Man’, ‘El alma de la fiesta’, ‘ Father of the Bride’ y actuó recientemente en la serie ‘Andor’.

