Ojani Noa habla nuevamente de su ex JLo y recuerda el mensaje que escribió para ella

El actor cubano Ojani Noa habló nuevamente de su ex JLo, de quien ha hecho fuertes declaraciones en el pasado.

En el show Despierta América, que transmite la cadena Univision, dijo que ese matrimonio fue una linda experiencia en su vida y por eso tuvo la intención de hacer un documental, en especial para hablar de cómo llegó en una balsa a los Estados Unidos.

Al artista le preguntaron qué pasó con ese proyecto y afirmó que fue a Cuba y grabó algunas imágenes para incorporarlas en el material, pero aquellas en las que aparecía la cantante no fueron aprobadas, ya que lo acusaron de intentar vender videos sexuales.

Sin embargo, Ojani Noa se defendió: “Cosa que nunca fue y nunca lo es”.

Ojani Noa habla de JLo

Aclaró que pese a la demanda que le impusieron en el 2009 y que terminó en el 2015, no tiene prohibición para hablar de ella.

En la entrevista, Jessi Rodríguez le preguntó por la polémica que hubo cuando Ojani le respondió a su ex porque afirmó que nunca había sido amada.

“Llega el momento en que te cansas y sé que mucha gente está diciendo que estoy hablando de lo mismo, pero yo me casé con esa persona, aunque yo quiera quitarlo de mi vida, no puedo, eso va a estar por el resto de mi vida”, dijo.

Explicó que en ese momento se molestó mucho porque siente que la artista siempre se hace la víctima pero, según comentó, el equipo de ella le ha hecho muchas cosas que en algún momento espera contar. “He sufrido, porque sí, me enamoré, pero he pasado por cosas personales que he tenido que batallar”, sostuvo.

El famoso cree que hizo muchas cosas para apoyar a JLo, pero no le han sido reconocidas y por eso cree que respondió como lo hizo.

Al final, destacó que no está enamorado de ella, como aseguran algunos en redes sociales.

