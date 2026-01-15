Mbappé se perdería el duelo ante Levante por sus molestias en la rodilla izquierda

El Real Madrid se encuentra ante un nuevo y serio contratiempo tras su batacazo en la Copa frente al Albacete. Se espera que Kylian Mbappé no pueda jugar este sábado ante el Levante en el Santiago Bernabéu al no remitir sus problemas físicos.

El diario francés L’Équipe informó que “aunque está bajando el dolor de su rodilla izquierda, el internacional francés todavía no está en condiciones para disputar un partido de alto nivel”.

Al parecer, el atacante galo sigue arrastrando molestias en su rodilla izquierda que solo le permitieron disputar los últimos 20 minutos de la final de la Supercopa del pasado domingo ante el FC Barcelona en Arabia Saudí y que le impidieron entrar en la lista para el duelo de Copa del miércoles contra el Albacete en el Carlos Belmonte, donde los de Arbeloa sufrieron una sorprendente eliminación.

Touché à un genou, Kylian Mbappé avait tenu à jouer la finale de la Supercoupe perdue face au Barça. S'il ne regrette rien, Mbappé ne veut prendre aucun risque pour la suite et ne devrait donc pas jouer contre Levante, ce samedi en Liga (14h).



Molestias persistentes en la rodilla

Aunque Mbappé se ejercitó este jueves con aparente normalidad en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, las molestias en la rodilla afectada persisten y tanto el jugador, máximo goleador del equipo esta temporada (29 tantos), como el club no quieren correr más riesgos ya que el próximo martes, el equipo merengue debe afrontar un trascendental partido de la penúltima jornada de la fase liga de la Champions contra el Mónaco en el Bernabéu.

Según informó el Real Madrid en sus medios, los titulares en Copa realizaron trabajo de recuperación este jueves. El resto de la plantilla comenzó en el gimnasio. Sobre el césped, los jugadores se dividieron en rondos y realizaron ejercicios de posesión y presión.

Para terminar, disputaron varios partidos en un campo de dimensiones reducidas. Rüdiger y Rodrygo se ejercitaron en el interior de las instalaciones, mientras que Militao, Mendy y Trent continúan con sus procesos de recuperación.

En principio, Rodrygo tiene opciones de volver ante el Levante tras sufrir unas molestias en el isquiotibial con las que volvió de Jeddah.

