Real Madrid regresa a LaLiga con 7 bajas tras fracaso en Copa del Rey

El Real Madrid vuelve a centrarse en LaLiga tras el duro golpe sufrido en la Copa del Rey, donde quedó eliminado de manera prematura.

El equipo blanco afronta ahora la jornada 20 con siete bajas confirmadas, varias dudas físicas, aunque con el regreso de Courtois y Kylian Mbappé.

Real Madrid regresa a LaLiga con siete bajas tras el fracaso copero

Después de la eliminación en Albacete, el Real Madrid busca pasar página y reencontrarse con su mejor versión en el torneo doméstico. Sin embargo, Arbeloa deberá gestionar una plantilla condicionada por las ausencias.

Siguen en la enfermería Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, a quienes se sumaron tras la Supercopa de España Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Rodrygo.

También se cayó Andriy Lunin, portero titular en Copa del Rey, que no pudo entrenar el viernes. Además, Brahim Díaz continúa fuera por disputar con Marruecos la final de la Copa África.

Estas siete ausencias obligan al técnico a apoyarse en recuperaciones puntuales y en futbolistas del filial para completar la convocatoria.

Mbappé y Bellingham, las grandes novedades de Arbeloa

La principal noticia positiva para el madridismo es la presencia de Kylian Mbappé, quien ha probado su rodilla izquierda, afectada por un esguince, en dos entrenamientos.

El delantero francés entra en la lista, aunque su participación se decidirá el mismo sábado, valorando si suma minutos ante el Levante o se le reserva para el duelo del martes frente al Mónaco en la Liga de Campeones.

Junto a Mbappé, regresan pesos pesados como Thibaut Courtois, Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni y Álvaro Carreras, lo que permite a Arbeloa recuperar a cinco integrantes de la primera plantilla tras el tropiezo copero.

Convocatoria del Real Madrid para recibir al Levante en LaLiga

Porteros:

Courtois, Fran González y Sergio Mestre.

Defensas:

Dani Carvajal, David Jiménez, David Alaba, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras y Fran García.

Centrocampistas:

Tchouaméni, Fede Valverde, Camavinga, Arda Güler, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Jorge Cestero, Álvaro Leiva y César Palacios.

Delanteros:

Vinícius, Mastantuono, Gonzalo y Mbappé.

