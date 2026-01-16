Red Bull presenta el RB22 con diseño retro y confirma a Ford como socio clave para la Fórmula 1 2026

Red Bull Racing presentó este jueves en Detroit el diseño de su nuevo monoplaza RB22, una revelación cargada de simbolismo que tuvo lugar en la ciudad natal de Ford y contó con la presencia de Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula Uno.

El RB22 luce un azul intenso de inspiración retro, un guiño estético a los monoplazas de la escudería a comienzos de la década de 2010. El propio Verstappen celebró el regreso de este estilo, destacando tanto el color como los detalles recuperados en la imagen del equipo.

“Está mucho mejor. Llevaba tiempo pidiéndolo, así que está genial. Me gusta el brillo, me gusta el azul, es mi color favorito. También me gustan los bordes del logo de Red Bull, han vuelto. Se ve mucho más fresco, así que me encanta”, afirmó el piloto neerlandés durante el evento.

En la presentación también estuvo el francés Isack Hadjar, segundo piloto de la escudería, quien hará su debut en la Fórmula Uno esta temporada junto al campeón neerlandés.

La elección de Detroit como sede no fue casual. De cara a la revolucionaria temporada 2026, que comenzará este mes de marzo en Australia, Ford regresa oficialmente a la Fórmula Uno como socio técnico y de marca de Red Bull en el desarrollo de la unidad de potencia, tomando el relevo de Honda.

