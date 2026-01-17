Vinícius Jr rompe en llanto por los abucheos de los aficionados del Real Madrid [Video]

El Real Madrid está viviendo un presente complicado, y es que luego de su temprana eliminación en Copa del Rey, perder la Supercopa ante Barcelona y no ser líderes de LaLiga, la afición se ha manifestado en contra de los jugadores, sobre todo contra Vinícius Jr.

Este día, previo al encuentro entre Real Madrid y Levante, la afición abucheó a los jugadores, hecho que dejó sensible al ‘7’ brasileño, ya que las cámaras captaron muy triste a Vinícius, donde incluso se cree que pudo estar llorando.

A través de redes sociales se viralizaron algunos videos previo a que rodara el balón en el Santiago Bernabéu, ya que como se comentó, la afición atacó con todo a los jugadores.

En un primer momento, cuando los jugadores del Real Madrid saltan al campo, los aficionados los reciben con silbidos y abucheos, muestra del tenso panorama que se vive por no obtener los resultados esperados.

Cuando en el sonido local dicen los nombres de los futbolistas, ocurrió lo mismo, abucheos y silbidos por parte de la afición, siendo uno de los más atacados Vinícius; Mbappé sí recibió algunos aplausos.

Es ahí donde las cámaras van al túnel, antes de que los jugadores salieran al campo, y ven a Vinícius Jr con las manos en el rostro, donde reportes en España indican que fue reflejo de todo lo enunciado y que ‘le pegó’ emocionalmente. Pareciera que llora, hecho no confirmado, pero lo que sí es que se nota afectado.

Arbeloa defendió al brasileño

En conferencia de prensa, Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, destacó al jugador como uno de los cuatro referentes del equipo.

“A Jude Bellingham le he visto bien durante toda la semana. Asume responsabilidad, no se esconde (…) Es uno de los líderes y está marcado para hacer cosas grandes en el Real Madrid. Con Vini, Fede y Mbappé son los cuatro referentes“, destacó.

Real Madrid terminó ganando el partido por 2-0 ante Levante, con los goles de Mbappe y Raúl Asensio, aunque la gente sigue esperando que puedan ser más constantes y remontar en LaLiga.

