Alcaldía de NYC enfrenta un gran déficit presupuestario mientras que la economía de la Gran Manzana está saludable

En pocas palabras: la ciudad de Nueva York vive un momento de clara recuperación económica, con miles de turistas, ganancias fiscales históricas de Wall Street, más oficinas de vuelta, pero se estima que las arcas de la Alcaldía, para cumplir con sus compromisos, tendrá en los próximos años varios agujeros.

Es la conclusión que se deriva de un detallado informe presentado este viernes por el Contralor de la Ciudad de Nueva York, Mark Levine, quien esboza que la municipalidad se enfrenta a un déficit presupuestario de $2,200 millones de dólares para el año fiscal 2026 y de $10,400 millones de dólares para 2027.

“Esta es la primera vez desde la Gran Recesión que la Gran Manzana se enfrenta a una situación de esta magnitud. Lo que presenta serios desafíos para la gobernabilidad”, explicó el garante de las finanzas neoyorquinas.

A la par el mismo informe, comprueba una recuperación económica sustancial en áreas como el turismo y un momento estelar para las bonificaciones y utilidades que genera el mercado de valores de Wall Street.

De igual forma, se remarca una leve desaceleración en la generación de nuevos empleos en el sector privado y se valida que la Gran Manzana, sigue teniendo las mayores tasas de inflación en comparación con el promedio nacional.

En este contexto de signos de recuperación económica, pero a la vez de proyecciones negativas para los fondos que requiere la Alcaldía para funcionar, Levine atribuyó al exalcalde Eric Adams la responsabilidad absoluta de estos déficits.

“Esto no se debe a una mala situación económica, sino que es el resultado de malas decisiones. Me comprometo a trabajar junto con el alcalde Mamdani y los líderes estatales para garantizar que la Ciudad pueda cumplir con sus obligaciones financieras y presentar un presupuesto equilibrado este año y el próximo”, anunció.

El reporte del contralor dibuja que la economía estadounidense ha seguido estable, y en la ciudad de Nueva York, indicadores como el turismo, Broadway, el alquiler de locales comerciales y los beneficios de un mercado bursátil históricamente sólido, están impulsando un continuo aumento de los ingresos.

En cambio, el contralor Levine enfatizó que los niveles de gasto de la administración Adams para el año fiscal 2026, han provocado proyecciones de agujeros financieros inusualmente altos para los años fiscales 2026 y 2027.

Ejemplos de esta subestimación del plan de gastos e inversiones, incluyen la asistencia para el alquiler, las horas extras, los refugios, la asistencia pública, los casos de debido proceso del Departamento de Educación y las contribuciones a la Autoridad de Transporte Metropolitano (MTA), que en conjunto representan $3,800 millones de dólares no presupuestados solo para el año fiscal 2026, y una cantidad aún mayor en los años siguientes.

NYC: con una economía más sólida

En su exposición sobre la salud financiera de la Gran Manzana, el informe de la contraloría comprueba que la inflación en el área metropolitana de Nueva York continuó siendo moderadamente superior a la inflación nacional a lo largo de 2025, con un promedio del 3,4% durante los 12 meses que terminaron en diciembre, por encima de la tasa estadounidense del 2,7%.

Los precios de la energía, en particular los de la electricidad, han sido un factor clave en la inflación local: en general, los precios de la energía subieron un 6,1 % a nivel local durante los 12 meses que finalizaron en diciembre, frente a tan solo un 2,3 % a nivel nacional.

De igual manera, la creación de empleo en el sector privado ha sido moderada y se ha limitado al sector sanitario. La tasa de desempleo de la ciudad ha aumentado ligeramente, pero solo debido al aumento de la participación laboral.

En noviembre (último mes disponible), la tasa de empleo alcanzó un máximo histórico del 59.0%.

También se reporta que la tasa de ocupación hotelera en toda la ciudad ascendió ligeramente al 89% en diciembre, también ligeramente por encima del 88% del año anterior. Los ingresos (por habitación disponible) aumentaron aproximadamente un 7% con respecto al año anterior, superando la inflación general.

“Esto contrasta marcadamente con el país en su conjunto, donde tanto la ocupación hotelera como los ingresos disminuyeron ligeramente con respecto al año anterior”, concluye el informe.

De igual forma, la asistencia a los teatros de Broadway se ha mantenido estable y prácticamente igual a su nivel prepandemia durante las últimas seis semanas, mientras que los ingresos han aumentado moderadamente durante el mismo período.

En comparación con el otoño pasado, tanto la asistencia a estos espectáculos, como los ingresos aumentaron sustancialmente en noviembre y diciembre.

Un informe presentado recientemente por la contraloría estatal precisó que las ganancias de las 130 empresas miembro de la Bolsa de Valores de Nueva York, obtuvieron $30,400 millones en el primer semestre de 2025, cuando en todo el 2024 ganaron $49,900 millones, el cuarto nivel más alto registrado durante años.

También se destaca que los principales bancos, JPMorgan Chase, Goldman Sachs, Wells Fargo, Morgan Stanley, Bank of América, y Citigroup, entre otros, informaron ingresos comerciales por $15,400 millones en el tercer trimestre, la mayor cantidad en al menos cinco años.

“No es casualidad”

Ante la avalancha de críticas sobre el déficit presupuestario municipal, el ex alcalde Adams defendió que a lo largo de cuatro presupuestos anuales aprobados, su administración cumplió con los neoyorquinos de clase trabajadora una y otra vez.

“Tuvimos una sólida gestión fiscal que logró que la ciudad de Nueva York sea más segura, más asequible y mejore la calidad de vida de sus habitantes”, declaró Adams.

Portavoces de la Oficina de Presupuesto del gobierno de Adams destacan que la recuperación turística y hotelera luego de la devastación pandémica y a pesar de los desafíos económicos del país, no es producto del azar y la casualidad.

“Nuestra administración mandó un mensaje claro al mundo de seguridad ciudadana. Y eso causó impacto en la prosperidad de todos. Quienes cuestionan la gestión presupuestaria anterior olvidan que detrás de Adams existieron presiones y visiones distintas del Concejo Municipal. Enfrentamos una crisis migratoria con un gran sentido humano, una emergencia nacional causada por las debilidades en la frontera que impactó nuestras arcas”, ponderó la fuente.

Brechas históricas: