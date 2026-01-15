Murió repentinamente a los 55 años el entrenador de baloncesto universitario Bill Courtney

El luto se ha posado sobre el baloncesto universitario en Estados Unidos. El pasado martes murió a los 55 años Bill Courtney, el legendario entrenador de la NCAA y quien en la actualidad se desempeñaba como asistente del equipo masculino de los Temple Owls.

La noticia sobre su fallecimiento la dio a conocer Temple Owls en redes sociales con un comunicado en el que no revelaron la causa de la muerte, pero sí la calificaron como “repentina”.

“La Universidad de Temple está profundamente entristecida al anunciar el repentino fallecimiento del entrenador asistente de baloncesto masculino, Bill Courtney”, informaron.

Temple University is deeply saddened to announce the sudden passing of assistant men’s basketball coach Bill Courtney.



Courtney tenía en sus espaldas tres décadas de experiencia en el baloncesto de la NCAA. Su amplia trayectoria lo llevó a ser asistente del entrenador Adam Fisher en junio de 2023.

Fisher dijo en el comunicado que la muerte de Courtney lo había dejado “conmocionado y con el corazón roto”.

William Bill Courtney nació en Alexandria, Virginia, en 1970. Se formó como asistente en programas universitarios. Ahí demostró capacidad táctica y manejo de grupo. Desde 1990 hasta el 2000 estuvo bajo ese rol secundario.

Sin embargo, en 2010 llegó a Cornell University, donde estuvo por seis temporadas como entrenador principal. Tuvo resultados irregulares, pero logró dejar huella.

En 2016 fue asistente de Miami Hurricanes y posteriormente se convirtió en entrenador asociado en la Universidad de Miami, donde contribuyó al desarrollo de un programa competitivo en la ACC. También fue coach interino de Miami durante la temporada 2024-25.

Anteriormente, había estado en los banquillos de American, Bowling Green, George Mason, Providence, Virginia, Virginia Tech y DePaul.

En 2023 llegó a Temple University. En toda su carrera, Courtney tuvo 63 victorias como entrenadora en jefe de baloncesto universitario.



