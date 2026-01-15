Madre mató a sus 2 niños en NJ: acusación

Priyatharsini Natarajan fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños de 5 y 7 años en un hogar en Hillsborough, Nueva Jersey.

La policía respondió a una llamada al 911 desde la casa de Natarajan en Shell Court el martes a las 6:45 p.m., aparentemente realizada por su esposo, quien dijo que acababa de llegar del trabajo y encontrado a sus dos hijos inconscientes, y que su madre “les había hecho algo”, según los fiscales.

Los agentes que respondieron encontraron a los dos niños muertos en una habitación de su casa, CBS News. El médico forense tiene pendiente determinar la causa de los decesos.

La madre de 35 años enfrenta cargos por homicidio y posesión de arma. Quedó detenida en la cárcel del condado Somerset.

El superintendente del distrito escolar de Hillsborough, Mike Volpe, dijo que los dos niños eran estudiantes de la Escuela Primaria Sunnymead y calificó el incidente como una “pérdida incomprensible”. “No hay palabras para expresar la magnitud de esta tragedia, y nuestros corazones están con las familias y toda la comunidad de Sunnymead en estos momentos de duelo”, afirmó.

En un caso similar, a fines de diciembre un bebé de 15 meses murió en un hogar en Queens (NYC) y su madre fue arrestada como sospechosa de haber cometido el crimen. En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

También ese año una madre fue acusada de homicidio involuntario meses después de que su gemela recién nacida fuese hallada metida en una bolsa de lavandería en El Bronx (NYC). Además Tenia Campbell fue sentenciada tras declararse culpable de haber asfixiado a sus bebés gemelas en Long Island (NY). En 2022 Sonia Loja (36) se suicidó después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut.

Violencia doméstica constante

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada Vincent Distasi fue sentenciado tras declararse culpable de agredir repetidamente a su bebé recién nacido, causándole lesiones cerebrales graves y permanentes en Long Island (NY). En octubre una niña latina fue hallada muerta en un contenedor de basura en Connecticut y su madre, tía y padrastro fueron acusados de maltratarla fatalmente.

En septiembre Rubén Santiago (36) y Caitlin M. Gibson (28) fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey. A fines de julio Stephanie Castillo (36) fue acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020. En abril de ese año Ryan Cato fue sentenciado por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo una bebé hispana murió golpeada en Long Island (NY) y su padre, un guatemalteco indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un hombre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY). También un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En octubre de 2024 falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral.

En agosto de 2024 un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de ese año un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña en Long Island (NY). Igualmente ese mes Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en Connecticut. En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia de la Administración de Servicios para Niños (ACS). En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

