La Real Sociedad vence 2-1 al Barcelona en un partido que tuvo al VAR de protagonista

La Real Sociedad protagonizó una de las victorias más agitadas de la temporada al imponerse 2-1 al Barcelona en un encuentro frenético, marcado por decisiones arbitrales, intervenciones del VAR, goles invalidados y una lluvia de remates a los palos que dejaron al conjunto azulgrana con las manos vacías.

Los tantos de Mikel Oyarzabal y Gonçalo Guedes fueron suficientes para que los donostiarras celebraran un triunfo que recortó la ventaja del Barça sobre el Real Madrid a apenas un punto.

El partido arrancó con vértigo absoluto. A los 28 segundos, Oyarzabal envió el balón al fondo de la red, aunque la acción fue invalidada por fuera de juego. La respuesta del Barcelona fue inmediata: Pedri estuvo cerca de abrir el marcador con dos remates consecutivos, uno detenido por Álex Remiro y otro que se marchó por encima del travesaño.

La polémica comenzó temprano. En el minuto 6, Fermín López marcó tras una recuperación alta y un disparo desde la frontal, pero el árbitro Jesús Gil Manzano, tras revisar la jugada en el VAR, anuló el gol. Posteriormente, Frenkie de Jong vio cómo otro tanto era invalidado por posición adelantada, mientras Olmo desperdició una ocasión clara dentro del área.

La Real, más paciente, golpeó cuando tuvo espacio. En el minuto 31, Oyarzabal apareció para conectar de cabeza un centro preciso de Guedes desde la derecha y poner el 1-0. El gol dio confianza al equipo local, que rozó el segundo con un remate de Turrientes, bien controlado por Joan García.

Antes del descanso, el caos se apoderó del encuentro. Lamine Yamal marcó, pero su tanto fue anulado por fuera de juego, y el VAR también corrigió una decisión arbitral que inicialmente había señalado penalti a favor del Barcelona por una acción de Zubeldia. El balance del primer tiempo fue elocuente: cinco goles anulados y un penal invalidado, reflejo de un partido desbordado.

La segunda mitad mantuvo el mismo ritmo. Dani Olmo estrelló dos remates consecutivos en la madera, mientras el Barcelona intensificaba su presión. La Real reforzó su defensa con una línea de cinco, y el conjunto de Hansi Flick respondió con los ingresos de Rashford, Lewandowski y Cancelo.

El empate llegó en el minuto 69, cuando Rashford cabeceó a la red un centro de Lamine Yamal. Sin embargo, la alegría culé duró poco. Apenas unos instantes después, Gonçalo Guedes volvió a adelantar a la Real con una definición certera que desató la euforia en Anoeta.

En el tramo final, el Barcelona buscó el empate con desesperación. Koundé y Rashford volvieron a encontrarse con el travesaño, mientras Remiro sostuvo a los suyos con intervenciones decisivas. A pesar de quedarse con diez hombres tras la expulsión de Soler, la Real resistió hasta el final y selló una victoria tan sufrida como memorable.

