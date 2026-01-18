Lenoir protagoniza polémico cabezazo a Smith-Njigba en paliza de Seahawks a 49ers (Video)

El cornerback de los San Francisco 49ers Deommodore Lenoir quedó en el centro de la polémica tras ser captado dándole un cabezazo al receptor abierto de los Seattle Seahawks, Jaxon Smith-Njigba, durante la contundente paliza 41-6 se Seattle a San Francisco en los playoffs, el sábado por la noche.

El incidente se produjo en la segunda mitad del encuentro, cuando ambos jugadores intercambiaron palabras tras una jugada.

En medio de la discusión, Lenoir impactó su casco contra la máscara facial de Smith-Njigba. A pesar de lo evidente de la acción, los árbitros no sancionaron ninguna penalización, aparentemente porque no se percataron del contacto antideportivo en tiempo real.

Smith-Njigba terminó teniendo la última palabra dentro y fuera del campo, ya que Seattle se impuso de manera aplastante 41-6, sellando su clasificación con una actuación dominante. El receptor registró tres recepciones para 19 yardas y un touchdown, aportando en el marcador en una noche redonda para los Seahawks.

Un recital de los Seahawks

Los Seattle Seahawks firmaron una actuación contundente este sábado al aplastar 41-6 a los San Francisco 49ers, resultado que les permitió clasificar al partido por el campeonato de la Conferencia Nacional (NFC) y quedar a un paso del Super Bowl.

El conjunto de Seattle fue ampliamente superior desde el inicio. En la patada inicial, Rashid Shaheed cambió el rumbo del partido con un regreso de kickoff de 95 yardas para touchdown, encendiendo a la afición local. A partir de allí, los Seahawks no soltaron el control. Un gol de campo de Jason Myers y un pase de anotación de Sam Darnold a Jaxon Smith-Njigba ampliaron rápidamente la ventaja a 17-0.

San Francisco intentó reaccionar en el segundo cuarto con dos goles de campo de Eddy Pineiro, pero cualquier intento de remontada fue neutralizado antes del descanso con una carrera de touchdown de Kenneth Walker III, que dejó el marcador 24-6.

En la segunda mitad, el dominio continuó. Myers sumó otros tres puntos y Walker volvió a castigar a la defensa rival con dos anotaciones más por tierra, completando una noche de 116 yardas y tres touchdowns. Con el resultado definido, ambos equipos retiraron a sus quarterbacks titulares.

Seattle ahora espera al ganador del duelo entre Chicago Bears y Los Angeles Rams para disputar la final de la NFC.

