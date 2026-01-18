Lina Luaces explica cómo el Miss Universo marcó un antes y después en su vida

Lina Luaces recordó su experiencia en el Miss Universo, un momento de su vida que considera que marca un antes y un después, debido a todo lo que vivió.

La modelo estadounidense de raíces cubanas habló, por ejemplo, de cómo se sintió cuando habló con sus compañeras sobre las críticas que recibía por ser hija de Lili Estefan.

En ese momento, afirmó que muchas candidatas le dieron su respaldo y le reiteraron que estaba ahí por todo el trabajo que hizo.

Karina Banda, por su parte, le preguntó cómo fue el cambio luego del concurso y la joven respondió: “Es como noche y día. Es cómico porque yo sabía que eso iba a pasar; había muchos momentos que yo estaba tirada en el piso llorando y mi familia me decía que me saliera de esta competencia, pero yo dije que no, pues sabía que Dios me puso aquí por una razón y yo voy a salir de esto completamente diferente”.

Lina Luaces comentó que su madre fue muy importante en todo este proceso por el respaldo que le dio. “Mi mamá tiene una mentalidad muy fuerte y ella casi que se reía, me decía ‘estás llorando, pero ya verás que eso no importa tanto’”, comentó.

Explicó que la actitud que su progenitora tuvo con ella la ayudó a seguir adelante cuando creía que no iba a poder seguir.

El Miss Universo fue una experiencia que la blindó en muchos aspectos y tomó algunas decisiones para evitar verse perjudicada. Una de ellas fue prescindir de su teléfono para no ver en redes lo que la gente decía de ella.

Al final, el concurso de belleza sirvió para que Lina Luaces enviara un mensaje a los jóvenes estadounidenses que tienen raíces latinas para que se motiven a amar la cultura hispana y se sientan orgullosos de representarla donde sea.

Sigue leyendo:

· Lina Luaces, hija de Lili Estefan, se declara fan de la comida venezolana

· Lili Estefan agradece a su hija Lina Luaces por importante gesto en el Miss Universo

· Lili Estefan apoya a la hija de Alicia Villarreal en medio de la controversia familiar