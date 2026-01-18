Mamdani nombra a veterana funcionaria pública para dirigir parques de Nueva York

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en medio de las ráfagas de nieve que caían sobre Hogh Bridge Park en El Bronx, anunció a Tricia Shimamura, una veterana funcionaria pública, como su elección para liderar el vasto sistema de parques de la Gran Manzana.

Mamdani enmarcó el nombramiento como parte central de su esfuerzo por hacer que la ciudad sea más habitable y asequible, y denominó a los parques como uno de los pocos espacios públicos verdaderamente accesibles que quedan en Nueva York.

“Estos no son solo lugares de descanso y relajación, de ocio y recreación”, expresó el alcalde. “Son centros de creatividad, espacios de comunidad donde todas las personas, muchísimas personas, conviven en el corazón palpitante de nuestra ciudad”.

Asimismo, calificó a Shimamura como una “neoyorquina increíble con una profunda trayectoria de servicio público y un compromiso de larga data con la lucha por los trabajadores”.

En sus declaraciones, Shimamura se mantuvo fiel al tema de Mamdani, llamando a los parques “la agencia de la asequibilidad”.

“Con más de 30,000 acres de zonas verdes, áreas de juegos y canchas deportivas, somos el patio trasero oficial de las familias de la ciudad de Nueva York, brindando a los niños lugares seguros para jugar y aprender“, indicó.

I am proud to appoint Tricia Shimamura as NYC's new @NYCParks Commissioner today. Tricia has spent her career in public service fighting for working people, most recently as Manhattan Borough Parks Commissioner. In a city where almost everything costs something, our parks belong… pic.twitter.com/ImqnE9J1ln — NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) January 17, 2026

Las piscinas y las playas del departamento son donde “los neoyorquinos aprenden a nadar” sin costo alguno, añadió, y los jardines comunitarios y centros de recreación son donde “se conectan entre sí con un juego de tenis de mesa, una clase de gimnasia o quitando malezas en el jardín”.

Recientemente, Shimamura se desempeñó como comisionada del Distrito de Manhattan para el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad, donde supervisó las operaciones del parque en todo el distrito, informó Gothamist.

En su currículum se incluye también experiencia como trabajadora social y altos cargos en el gobierno municipal y federal, incluyendo trabajos para el expresidente del condado de Manhattan (ahora contralor) Mark Levine y la entonces representante Carolyn Maloney. Además, trabajó por muchos años como directora de relaciones gubernamentales en la Universidad de Columbia, de acuerdo con su perfil de LinkedIn.

En este sentido, el alcalde homenajeó a Iris Rodríguez-Rosa, la comisionada saliente y primera latina en ocupar el puesto. La calificó como “una neoyorquina verdaderamente increíble” y añadió que sus décadas de servicio eran “un testimonio de su amor por Nueva York y una prueba palpable de una trayectoria verdaderamente notable”.

La financiación de los parques se estancó bajo la administración anterior del alcalde Eric Adams, pero Mamdani se comprometió a gastar al menos el 1% del presupuesto de la ciudad en el extenso sistema.

