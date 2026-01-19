Amanda Seyfried dice que ganar un Oscar no es “importante” para ella

La actriz Amanda Seyfried se sinceró sobre lo que realmente significa para ella ganar un premio Oscar. Aunque forma parte de las actrices nominadas en esta temporada de premios, para la actriz “no es importante” ganar un Oscar en su carrera.

Gracias a su actuación en “El testamento de Ann Lee”, la actriz recibió nominaciones como mejor actriz en los Globos de Oro y los Premios de la Crítica, posiblemente anticipando una nominación de la Academia. Sin embargo, dejó claro que ganar una estatuilla de la Academia no es algo que le quite el sueño.

“He llegado hasta aquí” sin un Premio de la Academia, así que “¿por qué necesitaría uno ahora?. ¿Recuerdas quién ganó en los últimos diez años?”, dijo Amanda en una conversación con ‘The New Yorker’.

De acuerdo con Seyfried, lo realmente importante es la nominación. “Lo importante no es la victoria. Es la nominación. Te impulsa hacia adelante. Es un hecho”, dijo Seyfried

Sin embargo, Amanda Seyfried aseguró que no es algo “necesario” en la carrera de un actor. “ Ahora bien, ¿necesito una en una o dos semanas o cuando sea? No, claro que no. ¿Sería genial? Claro que sí, por cualquier razón. Pero no es necesario. La longevidad en la carrera de un actor está diseñada. La longevidad se trata de decisiones deliberadas para hacer arte entre las grandes cosas comerciales que son divertidas y rentables”.

La actriz reflexionó sobre su carrera y aseguró que se siente orgullosa de su trayectoria. Asimismo aseguró que siente que está en un buen momento gracias al éxito de taquilla que ha tenido ‘The Housemaid’, con Sydney Sweeney, y recordó otras cintas que no han tenido el mismo éxito.

“Todos tenemos altibajos en nuestras carreras, y la percepción que tenemos puede cambiar de un día para otro, pero soy coherente con mis decisiones, mis valores y mis necesidades”, añadió. “Además, estoy en una buena posición ahora mismo, porque ‘The Housemaid’ ha recaudado mucho dinero. No siempre es así. A veces sales en ‘Mamma Mia!’, a veces, haces algo como ‘Ted 2’ o ‘Un millón de maneras de morir en el Oeste’, que se suponía que iban a ser un éxito de taquilla, pero no tuvieron el éxito esperado”.

