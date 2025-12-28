Meghan Markle y el príncipe Harry pierden a su undécimo jefe de relaciones públicas en cinco años

Meghan Markle y el príncipe Harry recibieron la renuncia de su última jefa de relaciones públicas, es la undécima persona que renuncia a este cargo en los últimos cinco años.

Meredith Maines renunció a su puesto como directora de comunicaciones de la fundación Archewell perteneciente a los duques de Sussex.

“Después de un año de trabajo inspirador con el príncipe Harry y Meghan, duque y duquesa de Sussex y Archewell, buscaré una nueva oportunidad en 2026. Tengo el máximo agradecimiento y respeto por la pareja y el equipo, y por el bien que están haciendo en el mundo”, afirmó en un comunicado citado por Page Six.

Una fuente dijo a Page Six que la renuncia de Maines no obedece a un conflicto en concreto. “Ella es tranquila y no se queja… realmente disfrutó su tiempo allí, pero llega un momento en que es hora de irse”, aseguró la fuente.

Maines trabajó con Meghan Markle y el príncipe Harry durante 10 meses. En ese tiempo estuvo al frente del lanzamiento del podcast y del programa de televisión de Meghan Markle, además de coordinar iniciativas benéficas vinculadas al príncipe Harry.

Según informó The Sun, Liam Maguire, actual responsable de comunicación para Reino Unido y Europa, tomará las funciones de Maines.

Maines se convierte en la undécima jefa de relaciones públicas en renunciar al puesto. A esto se suma que recientemente tres miembros (el 60% del personal de Archewell Philanthropies) fueron despedidos, según informó Page Six. El medio indicó que la decisión habría sido tomada por presunta falta de liquidez.

“Actualmente, el mismo equipo completo se mantiene. Este cambio implica que algunos despidos son inevitables, especialmente en puestos administrativos junior”, dijo el portavoz de la pareja. “No analizaremos más detalles sobre el personal, solo diremos que nos sentimos honrados de haber trabajado con personas increíblemente talentosas y solidarias que se dedican a ayudar a los demás”, continúa el comunicado.

En 2020 la pareja decidió renunciar a sus funciones como miembros activos de la realeza británica y se mudaron a California, Estados Unidos, donde viven desde entonces.

