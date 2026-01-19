Cristina Saralegui expresa su apoyo a Julio Iglesias tras acusaciones de abuso sexual

La conductora cubana Cristina Saralegui hizo público su apoyo al cantante español Julio Iglesias, quien fue denunciado por dos extrabajadoras de cometer presunto abuso sexual, acoso y malos tratos por parte del músico.

Saralegui publicó en Instagram una foto antigua junto a Julio Iglesias en la que ambos aparecen abrazados. En la descripción la conductora manifestó su apoyo a Iglesias en este polémico momento. “¡Te quiero mucho y te apoyo. Mi amor!”, escribió.

La sección de comentarios del post de Cristina Saralegui se llenó de opiniones encontradas con respecto a su postura. Algunos criticaron que manifestara públicamente su apoyo a una persona que ha sido acusada de presuntos delitos sexuales mientras que otros celebraron el pronunciamiento de la conductora.

Una investigación exclusiva de tres años del elDiario.es en colaboración con Univision Noticias publicada el 12 de enero reveló que dos mujeres que trabajaron con Julio Iglesias acusan al cantante de agresión sexual, acoso y maltrato laboral en sus mansiones de República Dominicana y Bahamas en 2021.

De acuerdo con la investigación, una empleada del servicio doméstico y una fisioterapeuta aseguran haber sufrido tocamientos no consentidos, penetraciones, bofetadas y humillaciones verbales en un ambiente que describen como de “control, acoso y terror”.

Las denuncias de las víctimas fueron tomadas por la Fiscalía de España varios días antes de que se hiciera pública la investigación. El ente adelanta las investigaciones correspondientes de este caso.

Julio Iglesias ha asegurado que las acusaciones en su contra son “absolutamente falsas” y que defenderá su “dignidad” en este difícil momento.

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa. Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer. Esas acusaciones son absolutamente falsas y me causan una gran tristeza”, comenzó escribiendo el cantante en el comunicado.

Iglesias aseguró que defenderá su “dignidad” y agradeció a las personas que le han apoyado en estos momentos tan difíciles.

“Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave. No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, dijo.

