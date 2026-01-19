DHS acusa a autoridades de Minnesota de no respetar órdenes de arresto de ICE

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) se sumó este lunes a lo que parece un ataque coordinado de la administración del presidente Donald Trump contra las autoridades demócratas de Minnesota en las últimas horas, al exigir públicamente al gobernador Tim Walz y al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, que respeten las órdenes de arresto emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

En un comunicado, el DHS pidió a ambos funcionarios que “prioricen la seguridad de los habitantes de Minnesota” y cooperen con las detenciones migratorias impulsadas por el gobierno federal, en medio de una creciente confrontación entre la Casa Blanca y líderes estatales y locales del estado.

Según el departamento, ICE mantiene más de 1,360 órdenes de detención contra personas indocumentadas que se encuentran bajo custodia en distintas jurisdicciones de Minnesota. El DHS sostiene que, pese a estas solicitudes, las autoridades locales presuntamente se han negado a colaborar.

“Exhortamos al gobernador Walz y al alcalde Frey a que dejen de liberar a inmigrantes ilegales delincuentes de las cárceles de Minnesota para que perpetúen sus delitos”, declaró la subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, según el comunicado oficial.

La funcionaria aseguró que ICE cuenta con más de 1,360 órdenes activas y calificó su cumplimiento como una medida “de sentido común”.

“Los inmigrantes ilegales delincuentes no deberían ser liberados de nuevo en nuestras calles para aterrorizar a más estadounidenses inocentes”, afirmó McLaughlin.

El DHS también señaló que, desde el inicio del segundo mandato de Trump, las autoridades estatales y locales presuntamente habrían liberado a casi 470 personas indocumentadas con antecedentes criminales, aunque el departamento no detalló casos específicos ni presentó documentación pública que respalde esas cifras.

Trump y Noem apuntan contra Minnesota

Las declaraciones del DHS se producen horas después de que el propio presidente Trump intensificara sus críticas contra Minnesota, particularmente contra el gobernador Walz y la congresista Ilhan Omar.

A través de sus redes sociales, el mandatario cuestionó la resistencia de las autoridades locales a los operativos migratorios del ICE.

“ICE está expulsando de nuestro país a algunos de los criminales más violentos del mundo y trayéndolos de vuelta a casa, donde pertenecen. ¿Por qué Minnesota lucha contra esto?”, escribió Trump.

El presidente también calificó a los detenidos como “asesinos” y “narcotraficantes”, mientras describió a los manifestantes contra los operativos federales como “matones” y “agitadores profesionales”.

En su mensaje, Trump vinculó las críticas del liderazgo demócrata con un presunto fraude por $18,000 millones de dólares en el estado, al asegurar que su gobierno ya se encuentra investigando el caso.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, también se pronunció públicamente sobre la situación.

En una publicación en la red social X, aseguró que más de 10,000 personas indocumentadas han sido arrestadas en Minneapolis desde el inicio de la nueva administración, y que 3,000 fueron esposadas solo en las últimas seis semanas, según cifras del propio DHS.

“¡Paz y seguridad pública en Minneapolis!”, escribió Noem.

La secretaria acusó a las autoridades estatales y municipales de negarse a proteger a la población local y de, según sus palabras, “proteger a criminales”.

La escalada verbal se intensificó luego de que el alcalde Jacob Frey comparara la ofensiva migratoria federal con una “invasión”, durante una entrevista concedida el domingo al programa State of the Union de CNN, una declaración que generó fuertes reacciones desde Washington.

