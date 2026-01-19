Hijo de Christopher Reeve, Will Reev, se casó en Miami con Amanda Dubin

Will Reeve, corresponsal de ABC News e hijo del legendario actor que dio vida a Superman, Christopher Reeve, contrajo matrimonio este sábado con su prometida Amanda Dubin en Miami, informó la revista People.

Algunos integrantes del equipo de Good Morning America, el noticiero matutino en el que participa Reeve, difundieron mensajes de felicitación y diversas imágenes de la celebración a través de redes sociales.

“¡Una noche mágica celebrando a una pareja mágica!”, escribió Robin Roberts este domingo en sus historias de Instagram, donde etiquetó a los recién casados. La periodista también publicó fotografías en las que aparecen colegas de ABC bailando y brindando con copas de champán.

Por su parte, Lara Spencer compartió en Instagram: “¡Comienza la boda más preciosa y perfecta!”, y añadió: “Felicidades Will y Amanda. Los queremos muchísimo”. La conductora detalló que la ceremonia tuvo lugar en el Faena Hotel de Miami.

Will Reeve, de 33 años, pidió matrimonio a Amanda Dubin en una galería que ambientó con flores y velas, según contó la pareja en una publicación conjunta en Instagram el pasado 10 de noviembre de 2024.

En una de las imágenes se observa a Reeve arrodillado frente a Dubin, quien se desempeña con éxito como organizadora de eventos. Otras fotografías muestran a la pareja celebrando el compromiso con besos y tomados de la mano.

Ambos hicieron pública su relación en abril de 2023 mediante publicaciones en redes sociales, donde compartieron momentos de un viaje a París con motivo del cumpleaños de Dubin.

