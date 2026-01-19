Marruecos acudirá a FIFA y CAF tras la polémica retirada de Senegal en la final de la Copa África

La Real Federación Marroquí de Fútbol (FRMF) anunció que iniciará acciones legales ante la FIFA y la Confederación Africana de Fútbol (CAF) tras lo ocurrido en la final de la Copa Africana de Naciones disputada en Rabat frente a Senegal. El organismo marroquí considera que la retirada momentánea del conjunto senegalés del terreno de juego afectó directamente el desarrollo normal del encuentro.

En un comunicado difundido a través de su sitio web oficial, la FRMF señaló que la protesta del equipo rival se produjo luego de que el árbitro sancionara un penalti a favor de Marruecos en los minutos finales del partido. Según la federación, dicha decisión provocó incidentes que alteraron el ritmo del juego y el rendimiento de los futbolistas en un tramo decisivo de la final.

El encuentro, que terminó con victoria de Senegal por 1-0 en la prórroga, estuvo detenido durante más de diez minutos tras la decisión del seleccionador senegalés, Pape Thiaw, de ordenar a sus jugadores abandonar el campo como señal de desacuerdo con el penal señalado. Tras la reanudación, Brahim Díaz fue el encargado de ejecutar la pena máxima, pero su remate fue contenido por el guardameta Édouard Mendy.

Durante la interrupción del partido, se registraron momentos de tensión en las tribunas, cuando varios aficionados senegaleses intentaron ingresar al terreno de juego. La situación fue controlada por el personal de seguridad del estadio, evitando mayores consecuencias.

En paralelo, la Confederación Africana de Fútbol emitió este lunes un comunicado en el que condenó el “comportamiento inaceptable” protagonizado por algunos jugadores y oficiales durante la final, aunque evitó mencionar de forma explícita a la delegación senegalesa. La CAF reiteró su rechazo absoluto a cualquier conducta inapropiada, especialmente aquella dirigida contra el cuerpo arbitral o los organizadores del torneo.

